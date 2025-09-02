El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha alertado en los micrófonos de Radio Segovia – Cadena SER de la situación crítica que atraviesa el municipio por la falta de abastecimiento desde el embalse de Puente Alta.

“Estamos llegando ya a lo último que se puede coger del pantano del Tejo”, señaló, explicando que apenas quedan entre 100.000 y 400.000 metros cúbicos de agua y que, gracias a la inversión en potabilizadoras, se está tratando el agua con impurezas para mantener el suministro. “Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo y muy costoso para que la gente en el municipio siga teniendo todavía agua de calidad y que no note nadie lo que está pasando en El Espinar”, subrayó.

El regidor denunció la falta de avances en las pruebas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Recordó que el pasado lunes la prueba de bombeo “se inició a las ocho de la mañana y a las nueve se rompió la válvula”, lo que obligó a suspender el proceso. Aunque las comprobaciones se han reanudado, Figueredo advirtió que “El Espinar ya no puede aguantar mucho más tiempo, porque el agua y el tiempo se acaban”.

El alcalde mostró su preocupación por la falta de comunicación oficial de la CHD. “La respuesta es cero, llamamos prácticamente todos los días para ver si alguien puede dar una contestación… pero lo que más nos preocupa es que no haya ni una sola nota de prensa”, lamentó. Criticó además que la Confederación incumpliera su anuncio de que el 7 de julio llegaría agua desde Puente Alta.

Figueredo considera que la actuación se ha gestionado mal desde el principio. “La actuación, como pensamos todos, tendría que haber sido al revés: primero esperar a que se vaciara el pantano por su propio consumo y luego hacer las actuaciones en la presa del Tejo”, defendió.

“Lo que estoy exigiendo a Confederación es que tome capacidad de asunto y nos traiga el agua de Puente Alta”, concluyó el regidor, subrayando la urgencia de dar una solución antes de que las fiestas locales multipliquen la población en el municipio.