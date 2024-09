5 Comments

Mucho está dando de qué hablar el llamado ‘mercado romano’ que durante el pasado fin de semana ha animado el entorno del Acueducto, en particular ocupando la plaza del Azoguejo, la Oriental, la de Día Sanz, y las cuestas de Teodosio el Grande y de Fernán García.

Lo hemos visitado por largo hasta dos veces, y hemos comprobado la animación y la concurrencia de público que ha tenido. Más de un centenar de puestecillos de todo pelaje han concurrido al festejo, a través de una empresa mercantil privada a la que el Ayuntamiento ha encomendado la organización y gestión de todo.

De todas las iniciativas novedosas que el señor alcalde y su equipo de gobierno han emprendido en este año que ha pasado desde las últimas elecciones municipales, esta es la primera que ha alcanzado un éxito bien notable, aunque no exento de polémicas. Pero no hay duda de que el festejo ha gustado, digámoslo sin ambages. Y digamos también que esa aceptación promete la continuidad en futuras convocatorias.

Entre los ‘tantos a su favor’, el mayor ha sido, como decimos, la gran aceptación por parte del público, que en parte ha sido segoviano, y en parte foráneo -los turistas que tanto irritan a la izquierda porque no los controla-. También hay que apuntar en ese palmarés el negocio que seguramente ha generado en los locales del tránsito, pero ese beneficio habrá que cuantificarlo con datos precisos. Por último, el coste municipal ha sido bajo, unos 14.000 euros para el conjunto de los tres mercados previstos (el ‘romano’, la ‘plaza de mercaderes’ y el de Navidad).

Pero no todo han sido plácemes, y es de nuestra obligación concejil hacer una crítica de lo que no nos ha gustado a nosotros, y de lo que no ha gustado a otros conciudadanos y colectivos.

Para algunos, la cercanía de gentes y puestos al gran monumento de la ciudad, puede perjudicar la conservación del Acueducto: sin exagerar ni ponernos ternes, en algún caso sí que es cierto, hemos visto un asador colocado al pie de los arcos, echando buenas humaredas de grasa sobre nuestro Acueducto. En futuras convocatorias, habrá que corregir este defecto.

También han elevado sus voces en contra los representantes de las extintas ferias de artesanía y del libro. La supresión de estas ferias de tanto arraigo en Segovia, debida a la inexplicable obcecación de nuestro alcalde, se justificó en los problemas de seguridad que causaban, sobre todo por dificultar el paso de ambulancias y servicios de emergencia por la avenida del Acueducto, olim de Fernández Ladreda. Pues bien: ese defecto se ha multiplicado por diez, como hemos visto, hasta el punto de obligar a esas ambulancias a dar grandes rodeos para llegar al Hospital General. Y no se diga que no ha habido incidencias graves, porque eso ha sido por merced de Fortuna, y no porque la organización de tales emergencias fuera la óptima.

Y, al hilo de esta postergación de comerciantes segovianos de artesanía y de libros, protestemos también porque entre los feriantes del ‘mercado romano’, no haya habido ninguno -ni uno solo- segoviano. Y han sido más de un centenar. Puede estar bien el delegar la gestión en una mercantil privada, pero hubiera sido más delicado obligarles a acoger a algunos artesanos o comerciantes de Segovia. Porque lo que aparenta todo esto es que el alcalde les cierra sus ferias tradicionales, y a la vez abre las puertas de mercantes foráneos.

Por otra parte, hemos visto fallos de seguridad muy groseros. Por ejemplo, no se cerró con un medio contundente -por ejemplo, un vehículo policial atravesado- la cabecera alta de la calle de Teodosio el Grande. Estremece pensar lo que hubiera podido ocurrir si un loco o un jihadista se hubiera lanzado con un vehículo mediano (un furgón de 3.500 kilos de tara, sin ir más lejos) cuesta abajo, arroyando al público: hubiéramos tenido no menos de una treintena de muertos y heridos graves. De nuevo, Fortuna nos ha tratado bien, pero no la tentemos. Ese punto, y también el de la cuesta de San Juan, tan adecuada para acometer un atentado semejante, deberá ser bloqueado en próximos eventos en la zona, sin ir más lejos el del próximo 12 de octubre.

Algunos hosteleros segovianos se han visto perjudicados por el evento: me refiero concretamente al restaurante Di Mario, al que el Ayuntamiento ha perjudicado gravemente al obligarle a levantar su terraza durante la celebración del ‘mercado romano’ -el coste de esta mala acción ha sido de 6.000 euros, a 1.500 euros diarios-. Este exceso tampoco debe tener cabida en futuras convocatorias, porque no es de recibo que para que una mercantil y unos comerciantes y hosteleros de fuera se enriquezcan, los hosteleros y negocios locales hayan de perder dinero.

En futuras convocatorias habrá que cuidar más la estética. Algunos puestos estaban muy deteriorados en sus paños e instalaciones. También hemos notado el buen número de puestos marcadamente magrebíes, e incluso uno colombiano, lo que no se alcanza a comprender en un mercado supuestamente ‘romano’. Esto me ha llevado a recordar una iniciativa semejante de hace años, realizada por el alcalde Arahuetes, de infausto recuerdo: no puedo dejar de señalar que, entonces, esa estética ‘romana’ estuvo mucho más lograda. Y lo visto nos mueve al temor de que el próximo mercado de octubre, la ‘plaza de mercaderes’ supuestamente isabelina en San Martín, sea más de lo mismo, solo que sin romanos.

Pero, sobre todo, lo que ha de cuidarse, aunque sea a través de la mercantil privada que organiza esta clase de ‘mercados’, es que no solo gane dinero esa empresa, sino que en ellos haya presencia segoviana, y que los hosteleros y comerciantes segovianos no se vean postergados en favor de una mercantil privada foránea, y de unos comerciantes en su totalidad ajenos a esta ciudad y a esta tierra.