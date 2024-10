El blackjack y su impacto en la cultura popular: del casino a la pantalla

Los juegos de casino forman parte de un universo único; su popularidad trasciende fronteras y épocas. Aunque puede que jugar en juegos de casinos les guste a algunos más que a otros, no hay quien no conozca al menos los nombres de aquellos más tradicionales; como el blackjack, un clásico nacido en los recintos de juego franceses alrededor del siglo XVII, pero que no demoró en expandir su popularidad en el mapa.

El blackjack ha atravesado mares debajo del brazo de inmigrantes que desembarcaron en distintos puertos del mundo. Por aquel entonces los juegos de azar eran un divertimento exclusivo de los casinos físicos. No fue hasta hace algunos años atrás que la industria del juego online lanzó su versión en formato digital. Puedes encontrar todas las variantes para jugar blackjack online con dinero real en este artículo.

Sin embargo, años antes de que el sector del juego diera el salto a los formatos virtuales, la industria audiovisual ya había adoptado la temática. Los directores de cine han aprovechado la magnánima popularidad que tiene el juego para captar a los cinéfilos de todo el mundo. Su éxito en las grandes pantallas no solo se debe a las pulidas actuaciones, existen otros motivos por los cuales la audiencia adora este tipo de trama.

Un juego fácil y glamuroso

Los juegos de casino más populares suelen ser aquellos que pueden ser fácilmente aprendidos. Mientras algunos prefieren ir por experiencias regidas 100% por el azar, como las tragaperras, otros prefieren implementar estrategias, como en el póker, que ha sido reconocido como deporte profesional mediante un comunicado emitido por la Agencia Tributaria. El blackjack es el punto medio; combina el vértigo del azar con la astucia de la estrategia y es un juego sumamente sencillo.

La industria audiovisual ha tomado esta combinación de elementos (azar y estrategia, vértigo y astucia) para construir tramas de suspenso y acción. Así, Hollywood ha lanzado al mercado films como 21 blackjack (2008), Rain Man (1988) y Croupier (1998), sin nombrar otras relativas al mundo del casino como Ocean´s Eleven; todas películas icónicas en donde el glamur invade la pantalla de la mano de estrellas como Tom Cruise (Rain Man), Jorge Clooney y Brad Pitt (Ocean´s Eleven).

Las películas son diferentes, no obstante, preservan un estilo alineado con la formalidad y el lujo en los espacios de juego: recintos en donde las personas lucen vestimentas de primera y beben martinis. No todos los casinos son realmente así, los directores han dado en el clavo representando los lugares tal cual se lo imaginan las personas, han interpretado a la perfección el imaginario popular que se tiene sobre los casinos.

El apego por los clásicos

El extenso alcance del blackjack ha logrado que su popularidad no se enraíce en un país en particular; es un juego del mundo que acarrea una larga historia, interesante para quienes gozan de entender cómo nace esta práctica de ocio legendaria. La parte de la sociedad aficionada a los juegos de casino teje un apego por los clásicos de siempre. Este fenómeno no se da solo en el ámbito del juego; se traduce a muchos otros, como el fanatismo por la música o la moda vintage.

La nostalgia por lo clásico es un elemento que atraviesa a la cultura popular. Al mismo tiempo, las películas con temáticas de juegos de casino también tienen su historia; Salvavidas es una de las primeras películas sobre casinos estrenada en 1961. Al día de hoy, el rubro sigue siendo parte de las carteleras, tanto en cines como en plataformas de streaming.

Hacia dónde camina la industria del juego

La afición por los juegos de azar ha aumentado con el advenimiento de la era digital. A diferencia de otras prácticas de entretenimiento arraigadas a la cultura española en las que ha habido un descenso de interés por los dilemas éticos que envuelven: sí, hablamos de las corridas de toros, la industria de los casinos ha logrado mantenerse erguida sorteando las transformaciones sociales.

Pero comienzan a bosquejarse los efectos del desmedido alcance que tiene el juego en la esfera virtual, sobre todo en los segmentos más jóvenes de la población. Temas que incomodan al sector del juego, pero que no parecieran alterar el curso de su sostenido desarrollo. Su evolución se dirige hacia softwares que brinden experiencias más inmersivas; un formato que mucho tiene que ver con la industria audiovisual.

Circula entre los aficionados la ilusión de jugar en casinos de realidad virtual (RV) en donde los usuarios podrían manejar su avatar para sentarse alrededor de las mesas de blackjack junto a otros usuarios. En un mundo que, tecnología mediante, roza la realidad y la ficción constantemente, no es difícil imaginar la posibilidad de una alianza entre la industria del juego y la audiovisual, en donde los recintos de juego virtual fueran temáticos y se pudiera interactuar con personajes de películas famosas.