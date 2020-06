El Ayuntamiento tarda ocho meses en saber que está en una Red independentista

El Ayuntamiento de Segovia ha decidido abandonar la Red Forum de Sindics tras caer en la cuenta de que la asociación se adhirió a un manifiesto de rechazo a la sentencia del proces catalán. El Gobierno local ha tardado ocho meses en conocer el hecho y además estaba dispuesto a pagar una cuota que había cuadruplicado el precio precisamente para convertirse en socios de pleno derecho y lograr voz y voto en las decisiones.

El Ayuntamiento de Segovia se adhirió a Forum de Sindics en 2008, siendo defensor del ciudadano el doctor José García Velázquez. Precisamente, la red, formada por unas 50 asociaciones de defensores de la ciudadanía, la mayoría catalanas, tiene como objetivo servir de foro para este tipo de Oficinas y sus responsables en el que formular propuestas, asesoramiento legal o actividades formativas, entre otras.

La actual Defensora de la Ciudadanía, Paloma Serrano, ha confirmado que conocía que el Ayuntamiento formaba parte de la Red, toda vez que desconocía el pronunciamiento firmado de apoyo al indeprendentismo catalán, aunque eludió realizar más declaraciones y subrayó que su única intención es “defender la institución de la Defensoría”.

No obstante, se da la circunstancia de que la Red se adhirió, junto a otras 200 entidades catalanas, al manifiesto contra la sentencia del proces en Cataluña “sin contar con la opinión de los asiociados”, según justifica el Ayuntamiento de Segovia, que ha decidido salirse del Forum, eso si, después de que la situación haya sido denunciada por El Adelantado de Segovia.

Así, el Ayuntamiento reconoce haber caído en su contradicción —se supone que el Ayuntamiento de Segovia o su Gobierno no tienen pegas que poner a la sentencia del proces, al menos institucionalmente— “por la prensa” y ocho meses después de que se produjera aquella adhesión proindependentista.

El concejal de Participación ciudadana, a la que se inscribe la Oficina de la Defensoría aunque “funciona con autonomía“, Andrés Torquemada, reconoció que en el Ayuntamiento se desconocía esa adhesión de la Red al manifiesto y que no ha sido hasta este 22 de julio cuando se han dirigido a la Junta Directiva para pedir explicaciones.

Siempre según el edil, los representantes de esa Junta —”que no es la misma que tomó la decisión de adherirse”— ha pedido disculpas al Ayuntamiento de Segovia y “han admitido [los nuevos directivos] que no están a favor de esa postura como Red”. No obstante, Forum de Sindics no tiene intención de revocar aquella firma, “y nos hemos salido”, confirmó Torquemada.

Cuota cuadruplicada

La pertenencia del Ayuntamiento a esta Red se ha actualizado después de que la Junta de Gobierno local aprobara el pasado jueves el pago de 1.264 euros en concepto de cuota anual como miembro de este grupo de defensores de la Ciudadanía y que la alcaldesa justificó comentando sin interés que “es una red en la que estamos. Siempre se hace trabajo conjunto” entre los Defensores que ahí “comparten la problemática, la inquietud y los medios”.

Según dijo entonces Luquero, esa pertenencia está dentro de la normalidad “igual que estamos en muchísimas redes” e hizo una somera referencia al nombre, “sindics” al que restó importancia porque “eras de los síndicos”, sin añadir más comentarios.

La regidora, y al parecer ningún miembro de la Junta de Gobierno parecieron poner pegas en que el recibo que giraba esta vez el Forum era cuatro veces más caro que los que había pasado los últimos 12 años. De 337 euros, esta vez se había aprobado pagar 1.264. El Ayuntamiento justifica el cambio por haber pasado el Ayuntamiento de socio agregado a socio de pleno derecho, es decir, con voz y voto.