5 Comments

La explicación del suceso por el que un perro murió electrocutado por contacto con una farola se ha quedado en la mera lectura de un informe técnico que concluye que hubo un fallo de un diferencial no detectado por los sistemas electrónicos de control. De la reunión no se desprendieron responsabilidades políticas y si que el suceso no tuvo que ver con las obras en la avenida y el reconocimiento de la necesidad de aumentar las inversiones de renovado del alumbrado. Parece urgente: el noventa por ciento del sistema de iluminación de Segovia no ha pasado nunca la inspección técnica preceptiva.

El informe técnico elaborado tras la muerte de un perro por electrocución, el pasado 5 de noviembre, además de achacar el suceso a una eventualidad técnica, el fallo de un diferencial que no saltó pese a la existencia de descargas, del que no se desprenden responsabilidades políticas, ha puesto de manifiesto la precaria situación del sistema de alumbrado público en la ciudad: según los técnicos, sólo el diez por ciento del alumbrado cuenta con la inspección técnica de los Organismos de Control Autorizado (OCA), o si se prefiere, 9 de cada 10 farolas —hay 10.000 en Segovia, según redondeó el concejal de Obras, Miguel Merino— no tienen certificado de haber sido supervisadas técnicamente sobre el cumplimiento de los preceptos legales de seguridad. El dato ha sido concretado por los portavoces de PP y Cs después de que Merino asegurara en rueda de prensa no poder precisar la cifra.

Es el caso de las farolas de la avenida de la Constitución, en una de las cuales murió el perro, de las que el Ayuntamiento no conserva los proyectos originales, ni la documentación referida a su montaje y, a falta de papeles, no se ha pasado nunca la OCA, tal como explicó el concejal porque “no podemos pasar una OCA sin toda la documentación del montaje o las renovaciones posteriores”, y que con este argumento trató de sacudirse cualquier responsabilidad política sobre el suceso.

El problema no es puntual precisamente ya que afecta a toda la ciudad. En realidad, a todas las instalaciones que se realizaron antes de la indeterminada fecha de “los 90” que “están sin documentación” y, con ese pretexto, nunca se han acercado a ellas los técnicos acreditados para pasar la OCA. Merino no se pronunció sobre la posibilidad de que esa falta de control pueda hacer que se produzcan nuevas situaciones de peligro en cualquier otro punto de la ciudad.

La afirmación del responsable político del alumbrado público hizo que, tras el encuentro, el portavoz del PP, Pablo Pérez, se mostrara alarmado porque “la mayor parte del alumbrado de la ciudad carezca de seguridad”, por lo que afirmó salir “más preocupado que a la entrada” de la reunión de la comisión de Urbanismo. También la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, alertó sobre la falta de inspecciones y lamentó que la administración local incumpla “lo que si exige a cada comercio que funciona en Segovia”.

Si están de acuerdo todos los grupos en la necesidad urgente de ampliar sensiblemente las inversiones municipales en renovación del alumbrado, aunque Merino y el portavoz de IU, Ángel Galindo, hicieron hincapié en que esas inversiones ya se estarían realizando, mientras que Otero achacaba el alto porcentaje de sistemas viejos a “18 años de gobierno socialista”, mientras que el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, aseguraba que la dejación de esta actividad se ha producido especialmente “en los últimos dos mandatos”, los correspondientes a la actual alcaldesa, Clara Luquero.

Sin aclaraciones sobre la muerte del perro

En la comisión de Urbanismo sólo se revisó el informe técnico del estado de situación del sistema de alumbrado de la avenida de la Constitución mientras que no se analizaron las circunstancias concretas que provocaron la electrocución de un perro, de hecho, no se puso en la mesa el informe de la Policía Local, a pesar de que existen importantes diferencias entre el relato que ofreció el Ayuntamiento el día del suceso y la versión de los testigos. La concejala de Seguridad, Raquel de Frutos sostuvo en sus primeras declaraciones, a este periódico, que el perro estaba atado a una farola y sobre un charco, mientras que los testigos sostienen que el animal estaba en movimiento y tocó con la farola antes de recibir la descarga

La nota oficial de prensa llega a deslizar la afirmación de que el día del suceso “llovía copiosamente y el perro permanecía tumbado”, aunque el conejal de Obras evitó en rueda de prensa sostener lo escrito por el gabinete de Alcaldía. “Sé que el perro recibió una descarga y para la gestión del alumbrado de la ciudad eso no cuenta (…) Al final recibió una descarga”, esquivó aunque lamentando el resultado final, la muerte del animal.

El portavoz de Podemos consideró, por su parte, que conocer las circunstancias exactas en la que se produjo el suceso si es importante por lo que reclamó que “se aclare el informe policial” mientras que afeó a los gobernantes locales que no resuelvan las diferentes versiones porque este tipo de mensajes “ahondan en la incertidumbre e inseguridad” de los ciudadanos.