16 Comments

Un perro de raza mestiza y de unos 30 kilos de peso ha muerto, electrocutado este 5 de noviembre después de haber tocado una de las farolas ubicadas a la altura del número 28 de la avenida de la Constitución, según han confirmado fuentes municipales que no han podido aclarar los motivos de la descarga pero que han afirmado que “por precaución” se ha ordenado apagar todas las farolas de la zona y que serán revisadas este sábado, 6 de noviembre.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 18.30 horas de este 5 de noviembre cuando el animal y un segundo perro paseaban junto a su dueño por la avenida de la Constitución. En medio de una intensa lluvia, el hombre caminaba al encuentro de su hija, que bajaba por la misma calle y cuando esta ya estaba a la vista, el perro se lanzó al encuentro de su dueña aunque en la carrera topó con la farola donde “se quedó pegado”, entre aullidos que cesaron poco después “cuando el animal quedó totalmente rígido”, de acuerdo con el testimonio de Raquel Pocho, la propietaria de un comercio de peluquería canina existente en ese punto, que presenció la escena. Sin entender muy bien que estaba pasando, la dueña se acercó y tocó al animal recibiendo a su vez una corriente, aunque en este caso sin consecuencias para ella.

La versión de la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos difiere ligeramente de la de los testigos. Según relató a acueducto2.com, el perro sufrió la descarga estando atado a la farola “y sobre un charco”. La edil cree que una persona no habría sufrido una descarga similar “porque las personas van calzadas“.

Había avisos previos

La llamada para alertar de la muerte del perro por electrocución no era la primera sobre este tipo de problemas que recibía la Policía local en los últimos días. De Frutos explicó que el pasado miércoles, 3 de noviembre, ya hubo un aviso por el calambre recibido por otro perro, también después de que el animal contactara con una de las farolas. Según la explicación de la responsable de Seguridad cuando los policías llegaron al lugar no estaban allí los dueños del perro [al parecer una pareja de ancianos], aunque sí la persona que había hecho la llamada que advirtió de que la farola daba corriente y que el perro habría mordido a su dueña cuando sufrió la descarga, un extremo que no ha podido confirmar esta redacción.

Aquel suceso dio lugar, al día siguiente, el jueves, a una revisión “ligera” por parte de los servicios técnicos municipales, aunque sólo se examinó la farola señalada por el alertante, según reconocía el concejal de Servicios, Miguel Merino, que aseguró que los técnicos “no observaron derivaciones ni corrientes”, por lo que se dio por zanjada la incidencia sin ninguna otra medida. Dos días después, en el mismo punto, se ha producido la muerte de un perro y, afortunadamente, no se tiene constancia de que alguna persona haya sufrido descargas de este tipo.

En un primer momento, ninguno de los dos concejales consultados por esta redacción quiso extenderse en estimaciones sobre el riesgo para las personas que pudieran desprenderse de los siniestros acaecidos en los últimos días. Ambos, sin embargo, matizaron que las derivaciones estarían sucediendo en la red antigua de electrificación del alumbrado público ya que el nuevo, recién instalado en ese punto de la calle, aún no ha entrado en funcionamiento.

Nueva inspección más exhaustiva; una única farola afectada

Posteriormente, desde alcaldía se emitía un comunicado informando de que ya por la noche una primera inspección no detectó anomal´ías en las farolas salvo en la causante del accidentes. Este mismo 6 de noviembre se ha acometido otra “nueva inspección más exhaustiva para comprobar el estado de seguridad de las farolas y poder analizar las múltiples causas que pudieran haber ocasionado la electrocución de un perro. Como medida preventiva se ha decidido apagar el alumbrado de las dos aceras de la avenida de la Constitución”.

La nota insiste en que la zona está controlada y no existe riesgo para el tránsito y termina lamentando “profundamente lo ocurrido y desde el Consistorio se están tomando las preceptivas medidas preventivas y correctivas”.