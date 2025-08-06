free web stats

Domino’s Pizza abre en la gasolinera de Los Ángeles de San Rafael

Posted By on 6, Ago, 2025

La gasolinera a la entrada de Los Ángeles de San Rafael cuenta desde este 6 de agosto con un nuevo establecimiento de restauración, que se suma a la hamburguesería. Domino’s Pizza anunciaba la apertura de un establecimiento de 100m2, el número 21  en Castilla y León de la cadena, operada por el grupo mexicano Alsea, que a su vez dispone  en España e Iberoamérica de Burger King, VIPs o Fosters, entre otras, líder por tanto de la restauración rápida en toda Iberoamérica.

El horario de apertura del nuevo local es de 13:00 a 00:30 horas los viernes y sábados y de 13.00 a 24:00 horas de domingo a jueves.

 

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *