Diez pacientes en planta y ninguno en la UCI con la pandemia de covid en caída

La estadística de la covid sigue marcando la bajada de la tasa de incidencia en el grupo de mayores de 60 años (la franja de edad de la que se sirven datos aún), que este viernes marcaba una tasa de incidencia de 587,67 casos por cada 100.000 habitantes en la referencia a dos semanas, 81 puntos menos que el martes anterior, aunque aún en la franja de “riesgo medio”, según el semáforo covid en vigor en este momento, zona en la que están todas las provincias de Castilla y León .

Además, desde el martes se han confirmado 78 nuevos casos de contagio, 18 de ellos en las últimas 24 horas, otra referencia en clara caída, mientras que en la provincia hay declarados únicamente dos brotes, con 11 casos vinculados.

En cuanto a la situación en el hospital, la covid hace tiempo que ya no es un problema de primer orden y, de hecho, la UCI no tiene un solo paciente con esta enfermedad, mientras que la cifra de ingresados en planta ha caído hasta sumarse únicamente 10 pacientes covid ingresados. No se han contabilizado en 72 horas nuevos fallecimientos de pacientes con diagnóstico covid.