Derrota en Asturias y liderato compartido para la Segoviana

La Gimnástica Segoviana cerró el año con una derrota por 3-0 ante el Oviedo Vetusta en El Requexón, un resultado que impide al conjunto azulgrana proclamarse campeón de invierno. El equipo de Iñaki Bea, que llegaba a Asturias con la opción de liderar en solitario la clasificación, se vio penalizado por su falta de acierto en las áreas y por la mayor eficacia del filial ovetense, que aprovechó sus oportunidades para decantar el encuentro. La victoria del Deportivo Fabril en esta jornada provoca que la Segoviana afronte el parón navideño como colíder.

El partido estuvo marcado por un primer tiempo en el que la Segoviana generó más ocasiones y tuvo opciones claras para adelantarse, pero fue el Oviedo Vetusta quien abrió el marcador tras un error defensivo pasada la media hora. En la segunda mitad, los locales ampliaron la ventaja en una acción combinativa y sentenciaron el choque en el tramo final, cuando el conjunto segoviano se volcó en busca del gol. Con este resultado, la Segoviana despide 2025 compartiendo la cima de la clasificación, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad para cerrar el año en lo más alto.