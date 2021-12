8 Comments

Siempre he mantenido que la pandemia del Covid ha servido para poner de manifiesto la fragilidad de un sistema que los gobernantes habían echado en brazos de deslocalizaciones y privatizaciones favoreciendo de esta forma a un grupo selecto de personas. Se vio claramente en el colapso hospitalario, en las residencias de mayores y en la falta de suministros “made in China” que provocaron auténticos mercadillos en las pistas de los aeropuertos vendiendo material sanitario al mejor postor.

Mucho se ha hablado también del trato que se ha dado a las personas mayores a las que es más que obvio hemos fallado como sociedad. Conocido es lo que ocurrió en las residencias y las decisiones de no traslado de enfermos de éstas hasta los hospitales. Pero poco se habla de cómo se ha tratado a los niños y niñas y eso que nos han dado una gran lección de responsabilidad de la que muchos adultos podríamos aprender.

Después de todos los agravios, que han sido varios, desde ser señalados como grandes contagiadores hasta estar un año sin deporte escolar a pesar de la vital importancia que es para los niños y niñas relacionarse, aprender a jugar en equipo, etc… lo último ha venido a través de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Segovia no permitiendo en un principio la participación de menores de seis años en la San Silvestre . Un error que ya ha sido solucionado, afortunadamente, pero que no podemos dejar pasar ya que una vez más se ha olvidado a un sector de nuestra sociedad. La única excusa posible que puede explicar esto es la no obligatoriedad de manera habitual de la mascarilla en los menores de seis años, algo que muestra un desconocimiento de la realidad ya que los niños y niñas de esta franja de edad realizan actividades colectivas en actividades extraescolares o escuelas deportivas.

Puede parecer algo banal en estos momentos reivindicar la participación de los menores en la San Silvestre (que ya veremos si se mantiene o no vista la situación actual de contagios de Covid), pero no lo es, porque implica , una vez más, la exclusión de un sector que parece no tener voz en nuestra sociedad. Tampoco se puede pasar por alto el silencio de todos los partidos políticos que no alzaron la voz contra esta decisión, formando incluso parte de la misma, siendo miembros del “Comité de Honor” que ha organizado junto con el Instituto Municipal de Deportes la carrera del 31 de diciembre. Claro, están más preocupados por sus cosas de partido, arremeter contra el Gobierno de España o repetir una y otra vez lo de “nuestros barrios” sin tener en cuenta a las personas, pero claro es que estas “personitas” en concreto no votan.

Pero hablar de deporte popular en nuestra ciudad es como hablar del Santo Grial. Es cierto que se organizan “grandes eventos” pero no se cuida el día a día. De hecho esto es una de las grandes carencias en todos, todos los programas electorales a pesar de ser el ocio más saludable. No hay más que ver como se ha primado el debate en pandemia sobre la apertura de bares y restaurantes mientras las actividades deportivas quedaban siempre relegadas.

Un ejemplo. ¿Por qué mejorar la iluminación de la Alameda tiene que formar parte de los proyectos de votación de los presupuestos participativos? Teniendo en cuenta que es uno de los espacios más utilizados para andar y correr y más después de la pandemia es algo que habría que hacer y punto. ¿Por qué ahora que no se deja de hablar de sostenibilidad, de barrios, de colectividad y ya que se están afrontando numerosas obras para modernizar nuestros barrios no se plantean más pistas de deportes colectivos en el exterior?

Pero no solo de nuevos espacios se trata, sino de cuidar los ya existentes como el único skate park de Nueva Segovia (que para eso es único) o la piscina cubierta. Con respecto a esta última los partidos han preferido los grandes titulares de “remunicipalización” que exigir al Ayuntamiento o apoyar al mismo en requerir a la empresa concesionaria el cumplimiento del contrato para que el agua no esté sucio, no haga frío o se reparen las averías necesarias como se ha denunciado a través de redes sociales por los usuarios.

Me alegro sinceramente de la rectificación de la Concejalía de Deportes con respecto a los menores de seis años y la San Silvestre, aunque un día será digno de estudio el trato a los niños y niñas durante la pandemia (y también durante la no pandemia). Rectificar es de sabios dice el refrán, así que también espero la rectificación con respecto al planteamiento del deporte popular en nuestra ciudad, porque eso también es política.