4 Comments

Llamamos gilipollas a aquella persona que se comporta de modo estúpido, hace preguntas estúpidas, molesta cuando intenta ayudar. Y lo hace de muy buena fe, o mejor dicho, no deliberadamente. Así, todos de un modo u otro, extraídos de nuestro contexto habitual y puestos en un ámbito en el que no tenemos experiencia, faltos de información esencial y desconocedores de las reglas del juego, somos, seremos y hemos sido o las tres cosas, grandísimos gilipollas.

Hay dos Españas, la con nieve y la sin nieve, mayoritaria. Yo me crié en la “sinnieve”, donde se recuerdan todas y cada una de las nevadas vividas. Y llamábamos nevar a cualquier cosa, no crean. Para jugar a lanzar copos de nieve lo suyo era rebañar un parabrisas que, misterios de la ciencia, es el lugar donde se mantiene la nieve en los sitios “sinnieve”.

Entiendo, pues, perfectamente el alborozo de los madrileños, no ante una nevadita, no, ante un nevadón con todas las letras. Espectacular. De los que hace años que no se ven en Segovia. Me parece mezquino eso que se oye en las conversaciones de los enterados segovianos -cualquiera diría que cuasi finlandeses en las cosas del nevar- que si eso les pasa a los madrileños por ir con las ruedas gastadas, que no saben conducir, se asustan y dejan el coche tirado al menor patinazo, van sin cadenas, no han acumulado sal… ¡Vives en Alcobendas y no tienes pala por si nieva! ¡Menudo loco!

Vale, nada acostumbrados a nevadones tal que el del fin de semana, algunos madrileños han hecho el gilinieves pero bien. El que esquía por vacile cortando el paso a las urgencias, el que va con trineo, el que con playeras, vandalismo a bolazos, el que fue al Escorial con descapotable… Esto es así. ¿Pero en serio vamos a culpar a un tipo de Aluche por no dotar a su Clio de ruedas de invierno, ese Clio que solo ha pisado la M-30 y las autopistas a la playa? Madrid es una ciudad de ciudades, retenciones incluidas, vives a una hora de donde trabajas. Y a muchos, especialmente a los menos boyantes, lo del teletrabajo como que no. Y he aquí que sí o sí hay que ir al tajo en el Clio. Un coche cuyas ruedas se usan hasta que el de la ITV te manda cambiarlas. Especialmente si esta Navidad, con la que cae, la cosa era era gastarse 120€ en ruedas o en turrones.

¡Un poco de humanidad y cariño para con los madrileños, caray! Gilipollas porque vinieron a pasar a la Sierra la cuarentena, gilipollas porque no saben conducir a 15 bajo cero y con medio metro de nieve (como si aquí todos hubiéramos combatido en la División Azul). Gilipollas porque van a Navacerrada y gilipollas si no van… Vale ya, ¿no? De acuerdo, reírse de las desgracias del vecino es la sal de la vida. ¡Quién no se ríe del vecino! (especialmente siendo rico y un punto chulo). Pero, sin estruendo, la gracia está en que tenga gracia.

Otra cosa es el pollo político, que allí como aquí, siempre apareja las nevadas desajustadas. Al respecto, me llama la atención el debate ideológico subyacente. Los que dicen que el Estado ha menguado tanto (sin duda por culpa del archimalvado liberalismo) que hasta es incapaz de despejar la M-30. Y los opuestos, los que consideran que ya está bien de culpar siempre al Estado, que si te dicen no te muevas, pues no te muevas o atente a las consecuencias. Si llevan una semana machacando que si Filomena esto y lo otro, no es Díaz Ayuso la culpable de que no puedas ir justamente hoy a por verdura…

Reconociendo que hay cosas de la administración que claman al cielo, yo estoy más bien entre los segundos: el Estado no está para descongelarle a usted la cañería. Pero opino que no está mal criticar a la autoridad y hasta con denuedo… ¡Lo pueden hacer mejor!