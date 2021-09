Javier García, actual portavoz del PP y ex-alcalde de Hontanares de Eresma, podría volver a la alcaldía de la localidad si el próximo lunes 20 de septiembre prospera la moción de censura presentada por su partido contra la actual alcaldesa, la socialista María Vallejo. García fue alcalde de Hontanares por el PP entre 2011 y 2015. En los siguientes comicios, tanto en 2015 como en 2019, el PP ganó las elecciones pero fue apeado de la alcaldía a través de pactos entre el resto de partidos. Así pasó nuevamente en 2019, cuando el PP obtuvo en el municipio 4 concejales, por 3 el PSOE y 2 Ciudadanos, formación esta última que decantaría la balanza a favor del PSOE.

Así pues, el cambio de color en el municipio pasa porque Ciudadanos apoye esta vez al PP, y todo indica que así va a ser. ¿Apoya Ciudadanos la moción de censura? “Por el momento sí”, es la sucinta respuesta del, hasta ahora, primer teniente de alcalde y cabeza de lista de Ciudadanos Jesús de las Heras. Preguntado sobre las razones de este vuelco De las Heras se emplaza al pleno del lunes. “De momento no hay más declaraciones”, dice.

En el PSOE se explican pero no se explican las razones de este drástico cambio de los ediles naranja. No se lo explican por cuanto hasta la fecha Ciudadanos ha sido un socio leal de Vallejo y no ha mostrado discrepancias de calado en los plenos apoyando sin ambages los presupuestos y las inversiones planteadas por el equipo de Gobierno. En el PSOE recuerdan además que Ciudadanos surgió en Hontanares ya con la idea de frenar el acceso a la alcaldía de García.

Sí se lo explican por cuanto “desde hace meses, diría años, el PP viene tirando los tejos a Ciudadanos para quitarnos la alcaldía”, explican en el PSOE. ¿A cambio de qué? No se sabe, y los socialistas recuerdan que Ciudadanos se sumó al proyecto del PSOE sin ningún acuerdo programático ni peticiones concretas de áreas de gobierno.

Desde el PP, sin embargo, lo tienen claro. Desde el principio se han caracterizado por una oposición frontal que el PSOE define como de “tierra quemada”. María Vallejo ha convocado para este 17 de septiembre una asamblea vecinal en el centro cultural (20:00 horas) para informar de la situación actual en el ayuntamiento, pasar balance a lo hecho y revisión de proyectos pendientes. Una asamblea que suena a despedida.