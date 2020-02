Ciudadanos tumba los presupuestos y pone patas arriba el pacto en Palazuelos

Malas noticias para Jesús Nieto, alcalde del PP de Palazuelos de Eresma. Un rotundo no de su socio principal de gobierno, Ciudadanos, con dos concejales, y la abstención de la edil de DNP, le dejaron en minoría para la aprobación de los presupuestos municipales 2020. Sus cuatro concejales fueron insuficientes ante la pinza de Ciudadanos, PSOE y Podemos, que suman seis. La llamativa abstención de IU, que con dos votos hubiera podido sacar adelante el documento, fue insuficiente. La de DNP sonaba, además, a patada en el trasero.

4 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. El pacto de gobierno rubricado en junio y que garantizaba un mandato tranquilo es agua pasada y todo apunta a que se avecinan días de borrasca en la siempre conflictiva gobernabilidad del municipio con más colores políticos en el pleno.

La cosa pintaba mal de entrada. Un punto de trámite, aprobar un deslinde en las parcelas del arroyo de la Vega, suscitó la ostentosa abstención de Verónica Rincón, ostentosa por cuanto Rincón, de DNP, ostenta (y valga la redundancia) el área de Urbanismo , al menos sobre el papel. Que la concejala del ramo se abstenga en una cuestión menor supuestamente de su departamento no es muy buena señal. Menos aún por cuanto todos los demás grupos votaron a favor.

Que las aguas bajan revueltas se evidencia también en el retraso de un mes en la celebración del pleno, que tocaba en enero. Teóricamente ha sido un plazo para darles un aire participativo, con reuniones informativas con los vecinos y varias rondas de encuentros con todos los partidos, incluida la oposición. Así, de los 565.500€ inicialmente previstos, se pasaba a 613.500, después de que Nieto incorporase algunas demandas comunes en los programas del PSOE e IU. Mejoras en parques infantiles, más pasos elevados…. A última hora, el del PP admitió una moción del hasta ahora niño malo del pleno, el concejal de IU Juan José Martín, en un intento a la desesperada de sumar sus dos concejales a los cuatro del PP, que hubieran valido para imponer el voto de calidad y tirar adelante los presupuestos.

Guiños a IU, que “casi” apoya al PP

Casi cuela, porque tras un largo parlamento del de Podemos, que votó no, el de IU (tras un no menos largo discurso) se quedó en la abstención. Y eso que el de IU logró aprobar una moción tendente a reciclar aulas del colegio para acoger cursos de ESO y retrasar así la égira de alumnos a los institutos capitalinos.

Pero, volviendo a los presupuestos, el primer revolcón serio fue el rechazo por pasiva de la de DNP, que justificó su abstención en un parco “nos hubiera gustado ser parte más activa”. Está claro que en Palazuelos unos hablan demasiado y otras demasiado poco.

Y turno para el portavoz de Ciudadanos, José González. que muy enérgicamente argumentó su negativa en cuestiones como desacuerdos en la modalidad de adquisición de una fotocopiadora, desacuerdo en el planeamiento de inversiones como unos vestuarios para Robledo que, inicialmente iban sin duchas pero que ahora ya van con; el proyecto en su opinión igualmente mal concebido del centro social de Carrascalejo… Pero la verdadera razón, según dijo González, fue que, contra lo que se estableció en el acuerdo de gobernabilidad, no se destina ni un euro al portal de transparencia, cero euros igual para auditorías energéticas. No hay mejoras en inversión ni tampoco en estructuras deportivas (?).

La verdad que no tiene mucho sentido. Después de todo el portal de transparencia no es más que una ampliación de la web y González no se extendió demasiado en explicar qué mejoras en inversión y en materia deportiva se han dejado de hacer (buena parte de las inversiones previstas van para zonas deportivas). Todo indica que hay mar de fondo y mucha. Desde IU se lanzó algún golpe bajo relativo a “discusión por poltronas”. Recordemos que tradicionalmente el PP se ha resistido a asignar liberaciones en el equipo de Gobierno, siendo el único municipio grande de la provincia en el que no hay… De momento…

¿Tiene Nieto los días contados?

El caso es que Nieto lleva nueve años rigiendo el consistorio desde una exigua minoría y dependiendo a la hora de la verdad de la buena voluntad del PSOE. En los últimos mandatos el del PP tuvo el apoyo del socialista Daniel Bravo, así como del ex independiente de Robledo ahora en el PSOE, Hilario Lázaro. por la vía de aceptar las enmiendas presupuestarias presentadas. ¿Se prestaría una vez más el del PSOE a facilitar con la abstención la aprobación de los presupuestos introduciendo enmiendas?

Pues no. Fue inútil que a última hora Nieto incluyera en las inversiones la mayoría sino todas de las exigencias de Bravo. El caso es que el PSOE ha perdido la fe en Nieto. También le criticó que el nuevo centro social de Carrascalejo no sea de eficiencia energética, una entelequia, por cuanto ni siquiera está diseñado, pero sobre todo le afeó pequeños incumplimientos de partidas modestas (algunas de mil euros) en 2017, 2018 y 2019. “No presentamos enmienda porque ya no nos lo creemos”, explicaba Bravo.

Así las cosas, el público, esta vez más habitual que de costumbre (normalmente estamos tres y ayer había nueve) se lanzaba miradas entre enigmáticas y de “sorpresa en las Gaunas”. Algo parece que se está cociendo en Palazuelos.