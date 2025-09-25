Cerezo de Abajo defiende que la solución a la farmacia pasa por construir un nuevo edificio

El Ayuntamiento de Cerezo de Abajo ha respondido al manifiesto vecinal en defensa de la farmacia del municipio, que la semana pasada reunió más de 400 firmas para reclamar una solución urgente al deterioro del inmueble donde se presta el servicio.

En un comunicado oficial, el equipo de Gobierno asegura ser “consciente de que este asunto se está demorando en el tiempo, a pesar de que ha sido prioritario desde el inicio del mandato”. Precisa, no obstante, que el Ayuntamiento no es propietario del edificio, sino que lo tiene cedido desde 1979 para uso exclusivo de farmacia. Según el acuerdo de cesión, el Consistorio puede realizar obras de mejora, pero no reformas estructurales, responsabilidad que la Ley de Arrendamientos Urbanos atribuye al arrendatario.

El comunicado recuerda que el establecimiento farmacéutico es una actividad privada y no un servicio público municipal obligatorio, aunque reconoce su importancia como recurso básico en el medio rural. El arrendamiento vigente desde 1996 establece un precio de 82,12 euros al mes para el uso del local.

Sobre la plaga de termitas detectada en 2020, el Ayuntamiento apunta que el informe técnico encargado por el farmacéutico concluyó que, aunque puede afectar estructuralmente, el edificio “muestra un estado seguro”. Aun así, se optó por la construcción de un nuevo edificio, adquiriendo un solar en 2020. El proyecto se encuentra pendiente de una modificación urbanística que debe aprobar la Junta de Castilla y León. Mientras tanto, aseguran haber ofrecido al facultativo varias alternativas de ubicación, todas rechazadas.

La corporación municipal subraya que comparte la preocupación vecinal y reitera que la farmacia es un pilar fundamental para la vida en el entorno rural. “Ha sido y es nuestra prioridad que la farmacia se quede en el pueblo”, concluye el comunicado.