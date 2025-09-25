El incendio del Pico del Lobo cerca de ser estabilizado

El incendio forestal declarado el domingo en el entorno del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa activo, aunque las autoridades informan de que podría quedar controlado entre este viernes y el sábado. Los frentes están prácticamente contenidos.

El fuego ya ha arrasado más de 29 kilómetros cuadrados de terreno, equivalentes a unas 2.900 hectáreas, según las últimas estimaciones oficiales.

El incendio, que comenzó en la pedanía de Peñalba de la Sierra (El Cardoso de la Sierra) a las 8:13 horas del domingo, mantiene el Nivel 1 de emergencia por su afección a bienes de naturaleza no forestal. La complicada orografía y las condiciones meteorológicas adversas dificultan las labores de extinción, que se desarrollan sin descanso.

En la zona trabajan más de 110 efectivos apoyados por hasta 46 medios, de los cuales 23 son aéreos. El operativo está integrado por brigadas forestales, agentes medioambientales y medios desplazados desde distintas comunidades. La hipótesis principal sobre el origen del incendio apunta a la caída de un rayo.

Aunque el foco se localiza en la provincia de Guadalajara, el fuego ya afecta también a terrenos limítrofes de Segovia, lo que ha activado la alerta en la provincia. Efectivos de la Junta de Castilla y León y del servicio de extinción trabajan de manera coordinada para reforzar el dispositivo y evitar que el avance de las llamas afecte a bienes y poblaciones segovianas.

El Pico del Lobo, la cima más alta de Castilla-La Mancha y enclave compartido con Segovia, se encuentra en una zona de alto valor ecológico, con matorral y pasto de montaña como principales superficies afectadas.

Desde las autoridades regionales se pide extremar la precaución y se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras el incendio continúa.