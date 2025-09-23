Anaya y Marazuela despiden a su párroco, don Anastasio

El pasado sábado, 20 de septiembre de 2025, la feligresía de Anaya y Marazuela vivieron un día de especial emoción al despedir a quien ha sido su párroco durante los últimos 29 años, Anastasio Montes Cabrera. La ceremonia se celebró en la iglesia parroquial de Marazuela, presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, acompañado por un nutrido grupo de sacerdotes así como feligreses de otros destinos en los que se ha desarrollado el ministerio de don Anastasio.

Desde su llegada, un 8 de septiembre de 1996, don Anastasio ha estado presente en los momentos más importantes de las vidas de los pueblos de Anaya y Marazuela, De él, el obispo recordó que “Anastasio seguirá siendo sacerdote toda su vida, aunque ya no ejerza ese ministerio, y siempre ocupará un lugar en el corazón de los vecinos de Anaya y Marazuela”. Seguidamente el propio don Anastasio expresó, visiblemente emocionado, su agradecimiento por la muestra de cariño de todos los presentes quienes le despidieron con un rotundo aplauso colectivo.