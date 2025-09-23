Corte de tráfico por obras en acceso desde Padre Claret a Juan Carlos I

Mañana miércoles, 24 de septiembre, el Servicio Municipal de Aguas llevará a cabo una excavación en el ramal directo de la rotonda del Espolón, con el objetivo de localizar una posible fuga en la red de distribución de agua potable.

Como consecuencia de esta actuación, el ramal que permite a los vehículos procedentes del sentido de subida de la avenida Padre Claret incorporarse directamente a la avenida de Juan Carlos I (sin necesidad de acceder a la glorieta), permanecerá cortado al tráfico.

El corte se iniciará a las 8:30 horas de la mañana y se mantendrá hasta la finalización de los trabajos. Durante este tiempo, los vehículos que deseen incorporarse a la avenida de Juan Carlos I desde la avenida Padre Claret deberán hacerlo accediendo a través de la glorieta del Espolón.

Desde el Ayuntamiento se ruega comprensión a los conductores por las molestias que esta intervención pueda ocasionar y se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.