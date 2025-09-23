0,0 o nada: la lección más dura recibida en un control de alcoholemia

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Seguridad Ciudadana, y en colaboración con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) en Castilla y León, ha llevado a cabo este sábado una acción conjunta para concienciar a la ciudadanía sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia.

La iniciativa consistió en un control especial realizado por la Policía Local, en el que, además de las pruebas reglamentarias, los conductores fueron informados directamente por miembros de AESLEME. La delegada de la asociación en Castilla y León, Maripaz González, junto a Aitor Martínez, también integrante de AESLEME y policía municipal en Valladolid, conversaron con los conductores sobre la importancia de no consumir absolutamente nada de alcohol antes de ponerse al volante.

Uno de los mensajes más destacados de esta acción fue advertir sobre la próxima bajada del límite legal de alcohol en aire expirado, que pasará a ser de solo 0,1 mg/l, lo que significa que “con una simple caña se puede dar positivo”, según recordaron a los conductores los miembros de AESLEME.

Durante la noche se realizaron 21 pruebas, todas con resultado negativo. Los conductores agradecieron tanto la información como el enfoque preventivo de la actuación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, subrayó la importancia de estas campañas: “Mentalizar a los conductores de que al volante el único consumo seguro es 0,0 es fundamental. Este tipo de acciones preventivas son clave para reducir la siniestralidad provocada por el alcohol”.

La Policía Local de Segovia mantiene controles diarios de alcohol y sustancias psicotrópicas en los tres turnos de trabajo, reforzando así su compromiso con la seguridad vial y la concienciación ciudadana.