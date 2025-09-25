free web stats

Segovia lidera en la región el aumento de pernoctaciones de turistas extranjeros

24, Sep, 2025

La provincia de Segovia ha registrado el mayor aumento de pernoctaciones de extranjeros en Castilla y León durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con 2019. Con un crecimiento del 37,7%, ocupa además el cuarto puesto a nivel nacional, solo por detrás de Teruel, Guipúzcoa y Álava.

El impulso del turismo internacional se refleja también en el número de viajeros llegados de otros países, que ha crecido un 43%, hasta superar los 13.500 alojados en establecimientos de la provincia.

Según los datos, la ocupación hotelera alcanzó en agosto el 62,8%, casi cinco puntos más que en el mismo mes de 2019. En términos globales, Segovia recibió más de 70.000 viajeros en agosto, lo que supone un 16,5% más que antes de la pandemia. Las pernoctaciones ascendieron a 122.791, con un incremento cercano al 15% respecto a 2019.

El turismo nacional también contribuye a la evolución positiva, con un 11% más de viajeros españoles y un 6,5% más de pernoctaciones nacionales en comparación con 2019. La combinación de ambos mercados está consolidando un flujo estable de actividad.

En el acumulado de enero a agosto de 2025, Segovia suma 1.089.000 pernoctaciones (+1,6% respecto a 2024) y más de 669.000 viajeros (+2,6%). La oferta turística también ha crecido, con 1.280 alojamientos reglados y más de 20.800 plazas disponibles.

1 Comment

  1. Ciudadano de a pie

    25 septiembre, 2025

    Muy buena noticia. Los turistas que pernoctan son los que más dinero dejan a la ciudad. No como los grupos de turistas que vienen en bus con los turoperadores y se mueven en rebaños colapsando el casco antiguo, que causan más perjuicio que beneficio.

    Ahora esperemos que los hosteleros estén a la altura y reviertan parte del beneficio en la ciudad que tanto les da. Por ejemplo, pagando mejores salarios a sus empleados y pagando sus impuestos, como la tasa de basura, sin tantos lloros.

