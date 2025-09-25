La provincia de Segovia ha registrado el mayor aumento de pernoctaciones de extranjeros en Castilla y León durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con 2019. Con un crecimiento del 37,7%, ocupa además el cuarto puesto a nivel nacional, solo por detrás de Teruel, Guipúzcoa y Álava.

El impulso del turismo internacional se refleja también en el número de viajeros llegados de otros países, que ha crecido un 43%, hasta superar los 13.500 alojados en establecimientos de la provincia.

Según los datos, la ocupación hotelera alcanzó en agosto el 62,8%, casi cinco puntos más que en el mismo mes de 2019. En términos globales, Segovia recibió más de 70.000 viajeros en agosto, lo que supone un 16,5% más que antes de la pandemia. Las pernoctaciones ascendieron a 122.791, con un incremento cercano al 15% respecto a 2019.

El turismo nacional también contribuye a la evolución positiva, con un 11% más de viajeros españoles y un 6,5% más de pernoctaciones nacionales en comparación con 2019. La combinación de ambos mercados está consolidando un flujo estable de actividad.

En el acumulado de enero a agosto de 2025, Segovia suma 1.089.000 pernoctaciones (+1,6% respecto a 2024) y más de 669.000 viajeros (+2,6%). La oferta turística también ha crecido, con 1.280 alojamientos reglados y más de 20.800 plazas disponibles.