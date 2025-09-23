Segovia despierta interés en Naturcyl con gastronomía, artesanía y ciencia

La Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia de Segovia y de la marca Alimentos de Segovia, destaca el éxito de su participación en la octava Feria Internacional de Ecoturismo ‘Naturcyl’, celebrada durante el fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, donde el mostrador institucional se consolidó como punto de encuentro para visitantes y profesionales, gracias a una programación que combinó artesanía, ciencia y gastronomía y que despertó un notable interés entre el público.

Las catas de carnes ahumadas, semillas de cáñamo, espirulina y café registraron llenos absolutos, al igual que el taller infantil de galletas, que reunió a numerosos menores en torno a la repostería artesanal. Los talleres de alfarería, talla de vidrio, madera, jabones y muñecas de trapo también contaron con una participación destacada, reflejando el interés del público en la oferta artesanal y en las propuestas familiares. Por otro lado, la actividad nocturna ‘Birra Láctea’, organizada en colaboración con empresas de astronomía y cerveceras artesanas, permitió a los asistentes disfrutar de la observación de estrellas acompañada de degustaciones, y fue uno de los momentos más singulares de la programación, generando gran expectación entre el público.

Además de la participación en las actividades, el eclipse solar de 2026 concentró gran parte de las consultas en el mostrador de la Diputación. La conferencia sobre geoturismo de Juana Vegas y el curso de Carlos Aznar sobre este fenómeno astronómico reforzaron la proyección de la provincia como destino de referencia en astroturismo. Tras la conclusión de la Feria, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, subrayó que “Naturcyl ha vuelto a demostrar que Segovia tiene mucho que ofrecer, con talleres y catas llenos, una programación muy participativa y un público que mostró un gran interés por el eclipse de 2026”, agregando que “desde la Diputación, a través de Turismo de la Provincia de Segovia y de Alimentos de Segovia, seguimos trabajando para que la provincia se conozca más y mejor, mostrando que aquí hay un mundo entero por descubrir”.

El ambiente del fin de semana fue muy positivo, especialmente el sábado, cuando se alcanzaron los mayores picos de asistencia, aunque tanto el viernes como el domingo también se registró un flujo constante de visitantes. La celebración de ‘Naturcyl’ en el Real Sitio de San Ildefonso reforzó, además, el papel de Segovia como anfitriona y como territorio con una oferta turística y gastronómica diversa, capaz de generar sinergias en torno al ecoturismo.