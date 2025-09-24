12 Comments

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha criticado la posición del Partido Popular en la Junta de Portavoces, donde se negó a apoyar una declaración institucional de condena al genocidio en Gaza.
“Esa misma mañana me sentía con una indignación absoluta, a miles de kilómetros de lo que está sucediendo en Gaza, discutiendo por qué no se puede apoyar una declaración institucional que condene un genocidio”, afirmó Martín en una entrevista en Radio Segovia-Cadena SER.
La portavoz socialista recalcó que la propuesta de su grupo se apoyaba en datos de la ONU y en las conclusiones de la Comisión de Investigación independiente, que ya ha calificado los hechos como genocidio. “El Partido Popular ha dicho que no porque los datos que dábamos sobre las víctimas eran los que reflejaba Hamás, y nada más lejos de la realidad. Eran datos ofrecidos por la ONU”, puntualizó.
Martín subrayó que países como el Reino Unido, Francia, Canadá o Australia han dado pasos “históricos” en el reconocimiento del Estado palestino, mientras que en Segovia “somos incapaces de reconocer que hay un genocidio en Gaza”.
La edil socialista anunció que su grupo impulsará un minuto de silencio en el descanso del próximo pleno municipal, invitando a sumarse a toda la corporación y a la ciudadanía. El gesto incluirá tres puntos: el reconocimiento del Estado palestino, la condena de la violencia (también de los atentados terroristas de Hamás) y la condena del genocidio en Gaza.
“Creo que es importante que la institución y la política también opinen desde Segovia sobre este asunto, porque no podemos seguir ajenos, igual que no lo son el resto de países de la Unión Europea”, concluyó Martín.
