6 Comments

Segovia se suma desde hoy, 23 de septiembre, a la Semana Europea del Deporte, una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Deportes que se extenderá hasta el próximo día 30 con una completa programación de actividades abiertas a toda la ciudadanía.
El programa incluye propuestas deportivas en diferentes espacios de la ciudad, desde la pista de vóley playa de La Albuera hasta el Campus María Zambrano, el barrio de San Lorenzo o el parque de La Dehesa. Habrá competiciones de tenis de mesa, ajedrez y billar, sesiones de entrenamiento en familia, actividades en colegios y una marcha popular.
El momento más destacado llegará el sábado 27 de septiembre, cuando Segovia acoja el evento central en España de la Semana Europea del Deporte. La cita se celebrará de 17:00 a 00:00 horas en la Plaza del Azoguejo y Plaza de Artillería, con un gran escenario que ofrecerá masterclass y exhibiciones deportivas.
Entre las actividades de ese día también figuran la marcha no competitiva “Social Run”, con salida a las 12:00 horas en el Azoguejo, y la jornada Deporte y Familia, que se desarrollará en la plaza de Día Sanz por la mañana y por la tarde.
La programación se cerrará el martes 30 de septiembre con una nueva jornada de vóley playa en La Albuera.
23 septiembre, 2025
En mi opinión, por estética y seguridad, no es el lugar más adecuado para montar pistas deportivas. Además, impide el disfrute del monumento por parte de visitantes y locales.
¿No había dicho el alcalde que la Avenida del Acueducto no era segura para ferias?, pues la plaza del Azoguejo igual
23 septiembre, 2025
Y además la gente aprovechará para apoyarse en el Acueducto y Glenn Murray sacar fotos de denuncia de una ordenanza incumplida y no señalizada. La propia señalización sería inapropiada para un monumento patrimonio de la humanidad
23 septiembre, 2025
¿Pero no dijo el alcalde Mazarías que había un informe del jefe de la policía local que decía que era un peligro montar ferias en la Avenida del Acueducto?
¿Solo es un peligro si se montan ferias de artesanía o de libros?
¿O solo es un peligro cuándo le iteresa al alcalde?
Para las actividades deportivas, ¿no informa el jefe de policía que es peligroso para los participantes o los espectadores? ¿para unas cosas se corre peligro y para otras no?
23 septiembre, 2025
Madre mia algunos sois como el perro del hortelano… O simplemente es por criticar lo que haga el partido que os ganó? Igual un poquito de terapia no venía mal…
23 septiembre, 2025
…al alcalde y adláteres no te cuento la terapia que necesitan.
23 septiembre, 2025
Y no te quiero decir la que necesitas tú hijo… Jajajaja