6 Comments

Segovia se suma desde hoy, 23 de septiembre, a la Semana Europea del Deporte, una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Deportes que se extenderá hasta el próximo día 30 con una completa programación de actividades abiertas a toda la ciudadanía.

El programa incluye propuestas deportivas en diferentes espacios de la ciudad, desde la pista de vóley playa de La Albuera hasta el Campus María Zambrano, el barrio de San Lorenzo o el parque de La Dehesa. Habrá competiciones de tenis de mesa, ajedrez y billar, sesiones de entrenamiento en familia, actividades en colegios y una marcha popular.

El momento más destacado llegará el sábado 27 de septiembre, cuando Segovia acoja el evento central en España de la Semana Europea del Deporte. La cita se celebrará de 17:00 a 00:00 horas en la Plaza del Azoguejo y Plaza de Artillería, con un gran escenario que ofrecerá masterclass y exhibiciones deportivas.

Entre las actividades de ese día también figuran la marcha no competitiva “Social Run”, con salida a las 12:00 horas en el Azoguejo, y la jornada Deporte y Familia, que se desarrollará en la plaza de Día Sanz por la mañana y por la tarde.

La programación se cerrará el martes 30 de septiembre con una nueva jornada de vóley playa en La Albuera.