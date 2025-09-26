El Ayuntamiento creará huertos de ocio en la cabecera de Tejadilla

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, acompañado por los técnicos del departamento, ha mantenido un encuentro informativo con los vecinos del barrio de Santa Teresa-Puente Hierro para presentarles las actuaciones que se van a llevar a cabo en su barrio dentro del proyecto “Espacios de oportunidad: Acueductos de Biodiversidad”, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de la Fundación Biodiversidad, con fondos Next Generation de la Unión Europea.

De las nueve intervenciones previstas en el proyecto, dos afectan directamente a este barrio, con un presupuesto superior a los 500.000 euros. La primera actuación contempla la creación de huertos urbanos en la cabecera del valle de Tejadilla, completando así la red de huertos en los tres valles principales de la ciudad. Además, se llevará a cabo la renaturalización del entorno, con labores de repoblación mediante especies arbóreas y arbustivas autóctonas, y la instalación de sistemas de riego. El proyecto incluye también el mantenimiento anual de todas las zonas intervenidas.

Durante el encuentro, el concejal Cobos informó también sobre el estado de las obras del colector de Tejadilla, que se encuentran en su fase final. Una vez concluidos estos trabajos, se procederá a la renaturalización del arroyo, desde la cabecera del valle hasta la depuradora, con especial atención a la restauración de la flora de ribera y de los alrededores del valle.

La reunión fue muy bien acogida por los vecinos, quienes valoraron tanto la información proporcionada como la resolución de sus dudas. El concejal y los técnicos se comprometieron a mantenerles informados sobre el avance de los trabajos, que darán comienzo en las próximas semanas.