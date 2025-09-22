“Cubrir sola un turno en urgencias es insoportable”: matronas segovianas denuncian la falta de personal

El Sindicato de Enfermería SATSE Segovia ha vuelto a denunciar el déficit estructural de matronas en la Gerencia de Asistencia Sanitaria, lo que está obligando a estas profesionales a asumir cargas de trabajo “imposibles” y a estar prácticamente localizadas de manera permanente, incluso en sus días libres o durante vacaciones. La organización advierte de que esta situación genera un importante desgaste físico y emocional y pone en riesgo la calidad asistencial.

SATSE subraya que el mínimo imprescindible para garantizar la seguridad es contar con dos matronas por turno, pero en ocasiones se ha llegado a cubrir el servicio con una sola profesional, lo que califican de “inviable”. Además, recuerdan que la imposibilidad de ejercer el derecho a la desconexión digital ha creado un clima de tensión permanente, ansiedad y cansancio acumulado.

Según varias fuentes del hospital confirman la situación y asegura que el problema es generalizado: “La realidad es que no hay matronas en bolsa. Entre hospitales se hacen competencia a ver quién ofrece mejores contratos”.

Según explican, la falta de personal obliga a tirar de la “buena voluntad” de las compañeras para evitar que alguien tenga que cubrir sola un turno en un servicio de urgencias. “Si nadie se aviene a ir, la repercusión es para tu compañera, que se queda sola y es insoportable. No das abasto si se complica el tema”, relata.

La fuente también denuncia que los esfuerzos adicionales no se compensan de manera adecuada: “Al final te ves forzada a hacer más de tu turno, pero no porque te lo paguen mejor, sino porque luego te lo devuelven cuando a ellos les viene bien”. Asegura que acumula jornadas pendientes de devolución y que la situación “se ha hecho insostenible después de varios años así”.

SATSE ha mantenido reuniones con la Dirección de Enfermería y con la Gerencia, en las que existe coincidencia sobre la gravedad del problema, pero hasta ahora no se han concretado soluciones eficaces. El sindicato reclama medidas urgentes para evitar que se repitan situaciones de riesgo que afectan tanto a las profesionales como a las usuarias.