9 Comments

Queda aún camino por hacer. El pasado miércoles 17 de septiembre, la editorial segoviana La Uña Rota presentaba libro. En este caso una reedición del poemario que Roberto Enríquez, el popular tertuliano y bloguero, activista LGTBI, Bob Pop, escribió en 1998 “De cuerpo presente”, cuando su vida cambió tras diagnosticársele esclerosis múltiple. Debutaba así como escritor y lo hizo en la entonces recién creada editorial segoviana, en una humilde edición que agotó los 700 ejemplares de la tirada.

Con Bob Pop convertido ya en una celebridad, La Uña Rota ha reeditado recientemente el libro con la preceptiva presentación a cargo del autor en el palacio de Quintanar, acompañado para la ocasión de Marta Cantero, directora de Paladio Arte, todo un ejemplo de resistencia e inclusión cultural en Segovia. discapacidad. Pero el acto estuvo a punto de no realizarse. Como explicaban los editores en su perfil de facebook, no se encontraba en toda Segovia (capital y provincia) un taxi adaptado disponible para Bob. Tras idas y venidas se logró encontrar uno, que se prestó al servicio pero con la draconiana condición de tener el taxímetro corriendo durante las dos horas que duró el evento. “Ha sido la primera presentación que hemos hecho bajo el dictado de un taxímetro incansable. Bob Pop estuvo firmando dos horas. La conversación con Bob y Marta, una delicia. El espacio, inmejorable”, señalaban en la editorial.

En esta nueva edición, 27 años después y con la enfermedad avanzando pero la lucidez en su mejor momento, Bob Pop, contrapone los versos del 98 con nuevos poemas, a modo de auto conversación a casi tres década de distancia. vez entreverados con los retratos hechos ex profeso para esta edición por su compañero, Mauricio Rétiz.