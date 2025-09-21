9 Comments

Queda aún camino por hacer. El pasado miércoles 17 de septiembre, la editorial segoviana La Uña Rota presentaba libro. En este caso una reedición del poemario que Roberto Enríquez, el popular tertuliano y bloguero, activista LGTBI, Bob Pop, escribió en 1998 “De cuerpo presente”, cuando su vida cambió tras diagnosticársele esclerosis múltiple. Debutaba así como escritor y lo hizo en la entonces recién creada editorial segoviana, en una humilde edición que agotó los 700 ejemplares de la tirada.
Con Bob Pop convertido ya en una celebridad, La Uña Rota ha reeditado recientemente el libro con la preceptiva presentación a cargo del autor en el palacio de Quintanar, acompañado para la ocasión de Marta Cantero, directora de Paladio Arte, todo un ejemplo de resistencia e inclusión cultural en Segovia. discapacidad. Pero el acto estuvo a punto de no realizarse. Como explicaban los editores en su perfil de facebook, no se encontraba en toda Segovia (capital y provincia) un taxi adaptado disponible para Bob. Tras idas y venidas se logró encontrar uno, que se prestó al servicio pero con la draconiana condición de tener el taxímetro corriendo durante las dos horas que duró el evento. “Ha sido la primera presentación que hemos hecho bajo el dictado de un taxímetro incansable. Bob Pop estuvo firmando dos horas. La conversación con Bob y Marta, una delicia. El espacio, inmejorable”, señalaban en la editorial.
En esta nueva edición, 27 años después y con la enfermedad avanzando pero la lucidez en su mejor momento, Bob Pop, contrapone los versos del 98 con nuevos poemas, a modo de auto conversación a casi tres década de distancia. vez entreverados con los retratos hechos ex profeso para esta edición por su compañero, Mauricio Rétiz.Comprar libro
El taxista, un pícaro. En sus tarifas se incluye una especifica: hora de espera. Lo de mantener corriendo el taxímetro, si fue realmente así, resulta un exceso.
El taxímetro corriendo cuando el taxi está parado cuenta por tiempo. Exactamente lo que marca la tarifa oficial, porque como es lógico y la misma palabra lo dice “taxímetro” mide por metros cuando está en movimiento. Igual es demasiado para ti, pero dale una vuelta que tampoco es muy complicado…
Por muchísimo menos, me borran comentarios…. Este señor no tiene ni idea de lo que es esperar una hora y pico después de haber llamado a radio taxi y acabar yéndote a casa andando. Claro que si ellos viven de la IE y del AVE fenomenal y el Ayuntamiento no les aprieta nunca, para que van a querer otra cosa… lástima que no se puedan hacer con ellos y que no dejen entrar a empresas como Uber o Cabify para ponerles las pilas
Pobres taxistas segovianos… Como se han atrevido a molestarles pidiendo un servicio y que dejen de atender a la gallina de los huevos de oro de los niños de la IE que los tienen a sueldo todo el mes.
Despues cuando el ayuntamiento quiere sacar mas licencias, ponen el grito en el cielo. Ven que lo mismo ganan menos morteradas de dinero.
Si tu pides a un taxi que te espere, también te va a cobrar lo mismo. Si tu tiempo no tiene valor, ni el de este señor tampoco sois “afortunados”, pero nosotros no vamos a estar gratis perdiendo el tiempo ni por Bob Pop, ni por el Rey de España ni por San Pedro bendito. Si quieres un servicio págalo. Igual es lo que te diferencia de los niños IE, que ellos por mal que te siente pagan el servicio.
La verdad es que no podemos pagarlo porque después de haber llamado a radio taxi y esperado más de una hora sin venir y con sólo dos personas por delante en el Azoguejo, te tienes que ir andando a casita. Digáis lo que digáis sólo atendéis a la IE y al AVE. Ah bueno, por la mañana a diario sí que podemos coger un taxi sin problemas. Todo claro con el beneplácito del Ayuntamiento que no os aprieta las tuercas.
Si no puede con vosotros, que deje entrar Uber que rápidamente os ponen las pilas
Lo de los taxistas es una vergüenza y el ayuntamiento no hace nada por arreglarlo
Este periódico no deja comentar, aunque no faltes al respeto, si criticas lo que ellos no quieren.
Mala organización por parte de la Uña Rota (y de su director Carlos Rod) por no haber previsto con anterioridad las necesidades de su invitado. A lo mejor, la responsabilidad es de quien lo organiza y no de los taxistas que hacen su trabajo (y como es lógico, deben cobrar por ello).