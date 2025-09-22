Los preparativos para revivir la proclamación de Isabel I como Reina de Castilla ya están en marcha en Segovia. La cita, que se celebrará los días 3 y 4 de octubre, cuenta este año con la coordinación del músico segoviano Geni Uñón, encargado de dar coherencia a todas las piezas de un proyecto que combina música, teatro y danza para trasladar al público al siglo XV.

Este fin de semana, la iglesia de San Nicolás se convirtió en escenario de los ensayos. Allí, el actor, director y productor Fernando Cayo compartió su experiencia con el grupo de actores y actrices amateurs que participarán en la recreación. Les habló de la importancia de los gestos, del tono de voz y de la postura, guiándoles para dotar de realismo y emoción a cada personaje. Entre ellos estuvo Cristina San Juan, que se pondrá en la piel de Isabel la Católica en uno de los momentos más esperados del evento.

El ambiente se completó con el taller de danzas históricas, dirigido por Ana María Biffi y Henar Calleja, en el que los participantes ensayaron coreografías que rescatan la elegancia y precisión de los bailes del siglo XV. Cada paso busca transmitir la solemnidad y la belleza de la época, aportando rigor y autenticidad a la representación.

Todo este trabajo desembocará el sábado 4 de octubre en el enlosado de la Catedral, donde tendrá lugar la recreación principal, precedida el día 3 por varias escenas introductorias que servirán para contextualizar el acontecimiento histórico. Será entonces cuando Segovia vuelva a revivir uno de los episodios más trascendentes de su historia.