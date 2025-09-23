El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno del mes de septiembre para la creación en Segovia de un espacio de memoria en honor a todas las víctimas del terrorismo en España.

Tal y como explican en la iniciativa, desde VOX consideran que el Ayuntamiento de Segovia debe «honrar, recordar y rendir tributo público y permanente a las víctimas del terrorismo en España, con la creación de un espacio visible, digno y respetuoso en nuestra ciudad que les reconozca como parte esencial de nuestra memoria democrática».

La moción, firmada por la portavoz del grupo, Esther Núñez, recuerda que «España ha vivido durante décadas bajo la amenaza y la brutalidad del terrorismo, particularmente por parte de la banda terrorista ETA, responsables de la muerte de más de 850 personas inocentes», y consideran que es necesario que «la dignidad de aquellas víctimas, su memoria y su ejemplo deben mantenerse vivas en nuestras ciudades, en nuestras calles y en nuestras instituciones».

En este sentido, la propuesta se apoya en lo dispuesto por la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que obliga a las administraciones públicas a preservar la memoria, dignidad y justicia de las víctimas.

Núñez subraya que en Segovia «no existe ningún espacio que rinda homenaje expreso a las víctimas del terrorismo», como sí que existe en otros ayuntamientos de España que han instalado monolitos, jardines de la memoria, esculturas o placas conmemorativas en espacios públicos. Desde VOX consideran necesaria la creación de este espacio, ya que, como explican en la moción, en Segovia no hay «ningún símbolo que permita a nuestros vecinos reflexionar, honrar y comprender el sufrimiento causado por aquellos que quisieron destruir nuestra convivencia mediante el miedo, el odio y la sangre».

En la iniciativa presentada, ponen como ejemplo el monolito que se inauguró en Segovia en 2016 en homenaje permanente a todos los policías fallecidos al servicio de España en defensa de los derechos y libertades, con especial recuerdo a los policías segovianos víctimas mortales de atentados terroristas, y explican «este gesto de recuerdo, sencillo, pero profundamente simbólico, representa el compromiso de Segovia con la memoria de quienes han perdido la vida en defensa de la libertad y la democracia».

VOX propone que este proyecto se desarrolle en colaboración con asociaciones legalmente reconocidas como AVT, COVITE o Voces contra el Terrorismo, así como con familiares y la ciudadanía. Además, plantea que el espacio debe estar situado en un entorno accesible y digno, acompañado de una inscripción que honre a quienes perdieron la vida por defender la libertad y el Estado de Derecho. Además, plantean que la inauguración del espacio se realice en una fecha significativa, como el 10 de noviembre (Día de las Víctimas del Terrorismo en el ámbito policial y militar) o el 11 de marzo (Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo), y que en el acto se cuente con representación institucional y la participación de víctimas, escolares y vecinos.

«En un momento en el que se observa una preocupante deriva hacia el olvido o incluso hacia el blanqueamiento de quienes jamás han condenado el terrorismo, el Ayuntamiento de Segovia debe ponerse del lado de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la libertad», ha explicado la edil de VOX, Esther Núñez.