4 Comments

El incendio forestal declarado este domingo en el Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara, continúa sin estar controlado y ha calcinado ya unas 700 hectáreas, según el plan Infocam de Castilla-La Mancha. El fuego, que comenzó a las 8:13 horas en la zona de Peñalba de la Sierra, Guadalajara, sigue activo en nivel 1 de operatividad por su afección a bienes de naturaleza no forestal y ha obligado al corte de la carretera GU-187.

En las labores de extinción trabajan 25 medios aéreos y 22 terrestres, además de unos 180 efectivos entre brigadas forestales y agentes medioambientales. El incendio afecta principalmente a matorral y pasto de alta montaña en la Sierra de Ayllón, donde se ubica el Pico del Lobo, la cima más alta de Castilla-La Mancha.

Aunque el siniestro se desarrolla en la vertiente de Guadalajara, en Segovia se han extremado las precauciones por la cercanía de la zona limítrofe, dado que el Pico del Lobo es un enclave compartido entre ambas provincias.

La asociación Salvemos el Pico del Lobo ha expresado su preocupación por la magnitud del incendio y ha criticado la gestión de los operativos autonómicos, al considerar que los recortes de personal y la falta de intervención rápida han contribuido a la extensión del fuego. En un comunicado, el colectivo subraya que este verano la sierra ya ha sufrido otros conatos de incendio y pide mayor sensibilidad y recursos en la protección de este espacio natural.