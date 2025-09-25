39 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha autorizado esta mañana el contrato para la instalación de una bandera de España de gran tamaño en la glorieta Hernando Palacios, en la intersección de la avenida Juan Carlos I, conocida como la glorieta de la Pista.
“Es un contrato totalmente novedoso, como es el de la instalación de una bandera y de un mástil en la glorieta Victoriano Hernández Palacios que espero que quede colocada con toda la seguridad antes de que acabe el año”, explicó el regidor.
La actuación contempla la colocación de un mástil permanente de entre 15 y 18 metros de altura, en el que ondeará una bandera de 5 por 7,5 metros, unos 37 metros cuadrados. Según Mazarías, el objetivo es que el símbolo sea visible desde las principales vías de acceso a la ciudad: “Es un punto excelente para recibir a quienes se acercan a Segovia y se va a ver en las cuatro calles que confluyen en la glorieta”.
El alcalde precisó que el proyecto incluye la base adecuada para resistir las inclemencias meteorológicas. La obra, con un presupuesto de 18.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de dos meses. A la licitación fueron invitadas tres empresas y finalmente se ha adjudicado a la que presentó la mejor oferta.
25 septiembre, 2025
Yo creo que mejor más grande, no sea que Vox enfade 😉
25 septiembre, 2025
Sí que aprovechen y pongan uno, no en la bandera no hombre, en el suelo encima de una roca de granito de unos 4 o 5 metros y haber si viendo al águila sirve para ahuyentar a las bonitas aves que se posan en las ramas de los arboles de toda la zona y ponen de excrementos todo inservible como bancos, juegos de los niños, parques y aceras y los coches.
Yo creo que los vecinos y no vecinos lo agredecerán tanto o más que la bandera. Venga a poner el águila.
25 septiembre, 2025
Sí, más grande y más cara sería mucho mejor y más visible
25 septiembre, 2025
Estos del ayuntamiento están flipaos , en vez de arreglar lo que tienen que arreglar que son un montón de cosas en esta ciudad por cierto que esa es la imagen que se llevan los turistas , les da por poner una bandera para los turistas ,que manera de tirar el dinero y luego dicen que no tienen dinero para arreglar la ciudad,madre mía en manos de quien estamos
26 septiembre, 2025
Podrian meter mano a la limpieza de la ciudad porque esta que da pena en cuanto sales del centro …
25 septiembre, 2025
No seré quién critique a la bandera de España, pero 18.000 € una bandera y 47.000 la reparación durante tres meses de Padre Claret? No cuadra.
25 septiembre, 2025
Recordemos una frase de Mauro Entrialgo respecto al hecho de poner banderas gigantes por rotondas: “Las banderas tapan gestiones de mierda” seguramente no habra cosas mejores que hacer con el dinero municipal.
25 septiembre, 2025
Mira la mierda que tapa la de Palestina.
25 septiembre, 2025
Lo de Palestina es un genicidio que en estos tiempos no debería haber, pero para mierda la que quiere ocultar IDA al no condenarlo.
25 septiembre, 2025
¿Tres millones de pesetas colocar una bandera? Joder… ¿no les parece un poco caro?
26 septiembre, 2025
Jajaja. ¡Que son 12 millones de reales! Estás al día, comegambas. Mi país, mi bandera y el que reniegue que se ponga un pañuelito y se arrope con la bandera de otro. Tres millones de pesetas dice. Jojo
26 septiembre, 2025
Jo jo. Ja ja. Chupchup.
25 septiembre, 2025
Con todas las tonterias en que se gasta nuestro dinero, tener una bandera de mi pais, en la confluencia entre el Cuartel de la Guardia Civil y la Base Mixta. Personalmente me parece una idea acertada. En cuanto al coste. 15 – 18 m de mastil, con su bancada correspondiente y las obras necesarias para su instalacion, mas la tierra. Pues sera seguramente su coste.
26 septiembre, 2025
Por si ha habido pocos atropellos en ese paso de peatones, pues contribuir a que haya muchos más con los despistes inevitables que va a ocasionar. Eso sí, con cámaras para poder verlos en directo.
25 septiembre, 2025
Por ese dinero la pongo yo en el balcón de casa
26 septiembre, 2025
Lo harás entusiasmado en el primer partidillo que te dé ocasión que ahí si os abrazáis
25 septiembre, 2025
Me parece muy bien que la junta de gobierno apruebe un gasto para demostrarnos lo patriotas que son, lo honrado seria que esos 18 000 euros lo pagasen entre todos ellos, los componentes de la junta
De todas formas no veo el interés, el alcalde ya tiene una bandera en el balcón del ayuntamiento
Resumiendo, yo y ningun Segovia no estamos para pagar caprichitos de nadie y menos de quien nos representan
25 septiembre, 2025
Fíjate el CIDE qué capricho más caro. Y el parking de Padre Claret. Anda que como lo tuviera que pagar su impulsor, iba a tener que ejercer como abogado durante diez vidas.
25 septiembre, 2025
¡Ojo! No se equivoquen y pongan el yugo y las flechas. Eso es para la cabalgata de la proclamación de Isabel la católica.
Oye, porsi…
26 septiembre, 2025
Lo raro es que los Rojos no hubieran puesto una bandera gigante de Catalonia con la cara de Puigdemont o la de Eta con la de Otegui.
25 septiembre, 2025
No había un lugar más feo?
25 septiembre, 2025
Hay cosas más importantes, necesarias y urgentes que gastar 18000€ en una bandera.
A escasos metros, por ejemplo, en el barrio de San José hay un parque infantil en estado de abandono.
25 septiembre, 2025
Algo tienen que esconder, aunque sea un complejo de patriotismo , lo que buscan estos populistas , ques se esconden y se arropan en estos colores.
Haber quien la tiene más grande.Despilfarro de charanga.
25 septiembre, 2025
Como sobra el dinero en el ayuntamiento, que pongan una bandera más grande que la de la plaza de Colón de Madrid. Y,ya puestos, el toro de 300 metros .
25 septiembre, 2025
Es que es escuchar algo sobre la bandera de España y que os entren sarpullidos.
25 septiembre, 2025
La bandera la llevamos muchos, más de los que usted cree, en el corazón (no como otros que mucho pico, pero ni han servido a su país ni han jurado bandera, salvo algún nunerito civil de cara a la galería).
Déjense de pulseritas y macrobanderas y más trabajar por Segovia que cobrar bien cobran.
26 septiembre, 2025
Llevarla en el corazón también es respetar que haya gente que quiera llevar pulseritas, ponerla en su balcón o esconderla. Se llama tolerancia
25 septiembre, 2025
Se suele decir que quien gasta coche grande es porque está acomplejado de tener el miembro viril pequeño,¿Ocurrirá lo mismo con la bandera? Por cierto ¿Cuantos de los patriotas que defienden su instalación así como miembros de la corporación local habrán hecho el servicio militar?
26 septiembre, 2025
Por eso el Gobierno recurre a las putas, porque la tienen muy pequeña.
26 septiembre, 2025
Pues no tiene mucho sentido lo que dices, en tal caso sería al contrario, además se te ve muy ofendido, seguro que no tienes un Smart
25 septiembre, 2025
Una estupenda idea, que apoyo. Me gusta más la rotonda de la puerta de Madrid, a falta de la del Pastor, me parecen localizaciones más vistosas para una bandera española. Y es un coste normal para un mástil y una enseñanza de esas dimensiones, nada ostentoso. Gracias Mazarías.
26 septiembre, 2025
Pues hombre, gestión lo que se dice gestión no lo veo a no ser que se haya llevado buena comisión, porque sin ir más lejos el Ledoy Berlín venden una con un mástil de 6,5m por menos de 90 pavos y estoy por apostar que la calidad del material es incluso mejor
25 septiembre, 2025
Y pequeña me parece bien por el alcalde
25 septiembre, 2025
26 septiembre, 2025
Bueno, por lo menos ya sabemos en que malgasta nuestro amadisimo Alcalde el dinero que nos ha sacado con la nueva tasa de basuras. En peatonalizar una calle que no hacia falta y que se ha comprobado que ha sido un desperdicio de dinero, en cogerse son coches de lujo para que no se le estropee la espalda con los baches de la ciudad, en reformar un mercado para despues dejarlo que se deteriore por no usarlo, en reformar los aseos publicos de la Plaza Mayor y dejarlos peor de lo que estaban, etc, etc… Y ahora vienen con la sandez de la banderita.
Pero estos no entienden que por no andar mostrando la bandera a todas horas se es menos patriota.
26 septiembre, 2025
Recuerdo un artículo en El Pais en el que la escritora de turno reprochaba a los que ponían las banderas en sus balcones que estaba muy bien una demostración de patriotismo que hubo en un momento determinado pero que ya era suficiente, que se guardasen. Andar imponiendo en qué horas y días se deben mostrar las banderas me parece la más increíble historia de este país.
Tampoco se es menos activista LGTBI si no se expone una banderola en el Ayuntamiento la Semana del Orgullo. Pero parece que es obligación ponerla cuando gobierna el PSOE
26 septiembre, 2025
Que asco los fachas del ayuntamiento. Me hace gracia que hay gente ignorante que lo apoya.
Un verdadero patriota ama a la gente de su pais, no se gasta su dinero en cosas inutiles como esta bandera
26 septiembre, 2025
Toma patada a la tolerancia y a la democracia. Acabas de llamar ignorante al 50% de la población. Este tipo de supremacismo se va acercando a lo que opinan Trump y Netanyahu.
26 septiembre, 2025
Estoy de acuerdo con Cansino. Además banderas ya hay y están donde tienen que estar: colegios,cuarteles,edificios oficiales,ayuntamiento, alcazar, para qué más banderas, esos 18000 euros estarían mejor empleados en becas de comedor para niños que lo necesiten, o en comedores sociales o en ONGs que trabajan por los demás y les vendría bien. En fin,
en tiempos pasados, a ningún alcalde del PP o de Alianza popular se les habia ocurrido una idiotez semejante