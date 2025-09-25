39 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha autorizado esta mañana el contrato para la instalación de una bandera de España de gran tamaño en la glorieta Hernando Palacios, en la intersección de la avenida Juan Carlos I, conocida como la glorieta de la Pista.

“Es un contrato totalmente novedoso, como es el de la instalación de una bandera y de un mástil en la glorieta Victoriano Hernández Palacios que espero que quede colocada con toda la seguridad antes de que acabe el año”, explicó el regidor.

La actuación contempla la colocación de un mástil permanente de entre 15 y 18 metros de altura, en el que ondeará una bandera de 5 por 7,5 metros, unos 37 metros cuadrados. Según Mazarías, el objetivo es que el símbolo sea visible desde las principales vías de acceso a la ciudad: “Es un punto excelente para recibir a quienes se acercan a Segovia y se va a ver en las cuatro calles que confluyen en la glorieta”.

El alcalde precisó que el proyecto incluye la base adecuada para resistir las inclemencias meteorológicas. La obra, con un presupuesto de 18.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de dos meses. A la licitación fueron invitadas tres empresas y finalmente se ha adjudicado a la que presentó la mejor oferta.