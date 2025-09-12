Carbonero arranca el curso sin servicio de comedor escolar

El curso escolar ha comenzado en Carbonero el Mayor con el servicio de comedor suspendido “hasta nueva orden”, tal y como ha comunicado el CEIP San Juan Bautista a las familias. La causa son las obras de reforma que ejecuta el Ayuntamiento en las instalaciones, iniciadas a mediados de agosto y cuya finalización no está prevista hasta finales de este mes.

Como solución provisional, el Consistorio habilitó dos aulas como comedor, pero la inspección sanitaria ha dictaminado que no son aptas ni para preparar ni para ingerir alimentos. Esto ha obligado a suspender completamente el servicio que utilizan habitualmente cerca de 90 alumnos.

El primer día lectivo, el alumnado usuario del comedor recibió un picnic —un bocadillo, un plátano y un botellín de agua costeado por el propio centro—, que se consumió en las aulas y en el patio. Sin embargo, la situación empeoró después de la inspección, que también dejó sin efecto la alternativa de línea fría prevista con un horno regenerador instalado por la empresa concesionaria.

Las familias, a través del AMPA y sus representantes en el Consejo Escolar, critican la falta de previsión. Consideran que las obras debieron comenzar en una fecha que garantizara su finalización antes del inicio del curso, o al menos prever una solución con garantías sanitarias. “No se ha encontrado ninguna alternativa que permita la conciliación de la vida familiar y laboral”, lamentan, recordando que muchas familias no tienen otras opciones para compatibilizar horarios laborales y escolares.

El problema afecta especialmente al alumnado que acude en transporte escolar desde Roda de Eresma, Yanguas de Eresma, Tabanera la Luenga y Pinarnegrillo. Con el servicio suspendido, estos escolares terminan las clases a las 13.30 horas pero no llegan a sus casas hasta pasadas las 15.00 horas, sin haber comido en ese tiempo.

Las familias reclaman que el Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación articulen una solución urgente para evitar que la suspensión del comedor se prolongue y siga generando perjuicios tanto a los alumnos como a sus hogares.