Choco choco lá lá, choco choco té té, chocola chocote chocolate

Antes de que la multitud que eres se disperse

y conviertas a Papi en hollín de nube negra

y a tí en el verso libre que celebra perderse en el ombligo,

canta una vez conmigo:

Choco choco lá lá, choco choco té té, chocola chocoté chocolate

Espera que te empate, escúchame un ratito:

Laca Laca sí sí, laca laca tós tós, lacasi lacatos lacasitos

Laca lacasitos, pasa de la casa, la casa es casito, donde dan casito,

no importa la puerta, no importa el portal.

Mala la maleta, que siempre se peta,

que siempre me olvido que no cabe olvido,

que siempre te pido meter lo que cabe

fíate del que sabe que no espera nada.

Que soy lobo y cordero frente a tu mirada

frente al azul del zócalo de cielo,

Soy abrigo y castigo. Soy mendigo.

Construyo y me destruyo,

Porque, aunque tú no eres mía, yo sí me siento tuyo.

Canto otra vez contigo

Choco choco lá lá, choco choco té té, chocola chocoté chocolate

Y te digo más:

Solo la verdad dá dá vida de verdad, solo la bondad dá dá la felicidad.

tira la mentira que ensucia la vida, tira la mentira que siempre te pillan

pilla una pandilla, pilla lo que brilla, haz la maravilla

Solo la verdad dá dá vida de verdad, solo la bondad dá dá la felicidad.

Pero antes de que el tiempo se convierta en distancia,

que siempre me retraso con el tiempo invertido,

porque cualquier tiempo de siempre es siempre el tiempo de la infancia

una última vez, que ya me lo he aprendido

Choco, choco lá, lá….