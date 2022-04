La Agrupación Municipal del PSOE, a través de su secretario general, José Bayón, ha alertado del retraso que van a sufrir proyectos de vital importancia para la ciudad al tener que afrontar este año unos presupuestos autonómicos prorrogados. “Una vez más vemos, tenemos que ver cómo se dilatan los tiempos para que la ampliación del hospital general, el centro de salud de Nueva Segovia o el instituto de San Lorenzo sean una realidad”, ha afirmado.

En opinión del secretario general de la Agrupación Municipal, el hecho de que la Junta de Castilla y León no tenga presupuesto “solo es atribuible a la irresponsabilidad de Alfonso Fernández Mañueco, quien a finales del año pasado decidió adelantar las elecciones, En el caso concreto de la ampliación del hospital, el secretario local del PSOE teme que intenten engañar a los segovianos. “De nada sirve que lleven a cabo la redacción del Plan Regional que garantice las modificaciones urbanísticas necesarias y las expropiaciones de suelo si después no hay dotación presupuestaria, que es, precisamente el punto en el que nos encontramos ahora”.

En cuando al centro de salud Segovia IV, José Bayón ha insistido en lo mismo. “Por fin, después de años tomando el pelo a los vecinos y vecinas de Nueva Segovia, comenzaron a ejecutarlo, pero, sin presupuesto para este ejercicio, ¿qué pasará en el futuro?”, se ha preguntado. Por ello, ha animado a los procuradores segovianos y al portavoz municipal del Partido Popular, Pablo Pérez, a que exijan a Mañueco “dotaciones generosas” para que “no se tarde en terminar lo mismo que ha tardado en empezarse”.

El “desprecio” del Gobierno autonómico es palpable también en el IES San Lorenzo. En este sentido, Bayón ha recordado que la primera fase está parada y tiene que volver a salir a licitación para volver a ponerse en marcha, mientras que la segunda aún está pendiente de adjudicación. “Con esta infraestructura se ve claramente quién vela por los intereses de la ciudad y quiénes no. El Ayuntamiento de Segovia otorgó la licencia de obra hace más de dos meses, pero la Consejería de Educación aún no ha adjudicado el proyecto”, ha afirmado.

Fondos europeos

La gestión de Mañueco tendrá también, a juicio de Bayón, consecuencias especialmente negativas en lo concerniente a los Fondos Europeos de recuperación. “Estos días, hemos sabido que Castilla y León ha sido la Comunidad Autónoma que más fondos recibidos de Europa ha tenido que devolver al Gobierno de España por no adjudicar ayudas directas a las empresas más afectadas por la pandemia. ¿Es éste el impulso que promete Mañueco para las empresas de la región?”, se pregunta Bayón.

En el ámbito local, el secretario general de la Agrupación local del PSOE se ha referido expresamente a las ayudas para proyectos de regeneración urbana, “que son muy importantes en una ciudad como la nuestra”. En este caso, el Ayuntamiento de Segovia ha tomado la iniciativa, apostando por la subvención de las Inspecciones Técnicas de la Edificación, invirtiendo 200.000€ en el año 2021 y reservando otros 400.000 en el actual presupuesto municipal. “¿Qué actuaciones ha fomentado la Junta para la regeneración urbana de acuerdo con la nueva normativa europea? No han hecho nada”, sostiene Bayón, que recalca cómo el Ayuntamiento no es el único damnificado. Lo son también los propietarios de inmuebles quienes esperan recibir las ayudas de forma directa “y que no van a poder hacerlo hasta que se haga una modificación del presupuesto prorrogado o se apruebe uno nuevo”.