Una de las más gravosas costumbres de nuestros políticos es la de dar al olvido sus andanzas y malandanzas, en especial estas últimas. Todo es inmediatez, y lo que pasó ayer para nada cuenta, no digamos anteayer. Hay que olvidarlo bajo un manto de silencio. Y, sin embargo, no debiera de ser así, pues tales conductas y tales olvidos sustraen a la consideración de los ciudadanos la visión panorámica de lo ocurrido, y les privan de un conocimiento que es esencial para decidir un voto.

En el caso de nuestro Ayuntamiento de Segovia, el caso es flagrante: salvo en la hemeroteca de los periódicos locales, el ciudadano no dispone de los elementos necesarios como para conocer lo que ha venido ocurriendo durante los últimos veinte o veinticinco años. Y, así, pues malamente puede formarse un juicio ponderado, basado en el relato preciso y fiel de los hechos.

Es por eso que, desde los primeros días de este mandato municipal, en la primavera y verano de 2023, desde el Grupo Municipal VOX Segovia hemos defendido la necesidad de realizar auditorías de la gestión municipal de los últimos veinte años, por lo menos. Con poco suceso, por lo que se ve.

Ahora, de nuevo, volvemos sobre ello, registrando una moción que creemos necesaria, urgente y justa, para que se realice una auditoría externa, integral e independiente en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia. Nos parece insoslayable, tras constatar que se han perdido ya más de 15 millones de euros -por lo menos- en indemnizaciones a particulares por causa de gestiones urbanísticas. Es una cifra inadmisible que exige una respuesta firme, técnica, y también política. La moción ha salido adelante con los votos del grupo municipal popular, y la oposición cerrada del grupo socialista, amparado en este lance por los concejales comunistas, siempre dispuesto a blanquear torpezas.

La gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia ha sido la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Ayuntamiento de Segovia a pagar 905.000 euros por una actuación urbanística quizá mal gestionada en la calle Jerónimo de Aliaga, en San Lorenzo.

Pero esta sentencia no es un hecho aislado: es un episodio más en una larga cadena de indemnizaciones millonarias, que ha convertido el urbanismo en una de las fuentes de mayor gasto improductivo para esta ciudad. Según declaraciones del propio equipo de gobierno, más de 15 millones de euros han salido de las arcas públicas por esta clase de condenas judiciales, aunque hay fuentes periodísticas que elevan la cifra real hasta los 26 millones. Nada menos.

Entre los casos más conocidos: 6,7 millones por la finca Casa de Guardas, 2,4 millones por la calle Soldado Español; 5,8 millones por el talud de Padre Claret; 450.000 euros por el edificio de Radio Segovia; y ahora 905.000 euros por la calle Jerónimo de Aliaga. Una lista que sigue creciendo y creciendo, sin que ningún responsable se responsabilice de sus acciones, mientras los ciudadanos pagan y pagan las consecuencias.

¿Hay responsables de estos desaguisados? ¿Quiénes son esos responsables? No se puede hablar del desastre urbanístico de Segovia sin señalar con claridad a los políticos del Partido Socialista, que durante más de 15 años gobernaron esta ciudad, muchas veces con absoluto descontrol y opacidad. Con el caprichoso Pedro Arahuetes primero, con Clara Luquero y con Clara Martín después, y con sus socios comunistas de Izquierda Unida, se tomaron decisiones que aún hoy estamos pagando. Así se enterraron millones en proyectos ruinosos como el malhadado edificio del CAT o CIDE, se ignoraron advertencias técnicas, y se convirtió la acción urbanística en un pozo sin fondo de derroche de dinero público. Tampoco podemos olvidar el papel del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), que ha provocado bloqueos administrativos, inseguridad jurídica y conflictos técnicos que, en algunos casos, también han terminado en indemnizaciones.

El Ayuntamiento sigue pagando las consecuencias de aquellos errores y negligencias… sin que nadie, absolutamente nadie, rinda cuentas de sus acciones, omisiones o negligencias. Todo lo contrario: se engallan y sacan pecho.

El equipo municipal del Partido Popular que ahora gobierna, por su parte, ha tenido en su mano revertir esta situación desde 2023, dos años ya, y sigue sin hacerlo. Llegaron prometiendo auditorías, transparencia y rigor, pero han preferido guardar silencio, y tapar las vergüenzas de sus predecesores. Lo decimos con claridad: el PSOE arruinó el urbanismo de Segovia, y el PP está siendo su cómplice -su ‘tapadera’- por mirar hacia otro lado. Así es el bipartidismo, puro y duro, que se reparte el poder en España desde siempre.

Los concejales de VOX no estamos en el Ayuntamiento para blanquear errores del pasado ni para proteger a nadie. Venimos a defender a los segovianos, a proteger su dinero y a exigir que se rindan cuentas por los errores, si se tienen que rendir. Por eso proponemos que en un plazo máximo de seis meses esté concluida esa auditoría, siguiendo directrices técnicas del Interventor municipal, y que se revisen todas las actuaciones urbanísticas que hayan terminado en sentencias judiciales o en acuerdos con coste para el Ayuntamiento. El grupo municipal VOX Segovia no solo propone esta medida para depurar las posibles responsabilidades políticas -y personales-, sino para acabar con el caos urbanístico heredado. No se trata solo de saber cuánto se ha perdido, sino de saber cómo y por qué ha ocurrido, quién lo permitió, y sobre todo, sobre todo, cómo evitar que se repita.

Los segovianos merecen saber la verdad. Mientras se recortan servicios, se suben las tasas de basura y se abandonan barrios enteros, millones de euros se han ido por la alcantarilla de los errores políticos, que nadie ha explicado, ni menos asumido. Con lo que se ha pagado y perdido se podrían haber financiado hasta 45 viviendas públicas, varios centros de día, o la gratuidad total del servicio de autobuses urbanos.

Basta de mirar hacia otro lado. Basta de silencio. Basta de impunidad. VOX Segovia va a seguir fiscalizando cada euro del presupuesto y no vamos a parar hasta lograr que se depuren responsabilidades, sean de quien sean y caiga quien caiga. Porque no estamos aquí para tapar, sino para destapar. No estamos aquí para buscar culpables a conveniencia política, sino para defender la verdad y la justicia, y el correcto empleo de cada euro que pagan los segovianos. Porque cada euro malgastado, cada sentencia perdida y cada chapuza pasada la pagan, al final, los vecinos de Segovia, y no los políticos. Tienen derecho a saber quiénes han sido o son los causantes hasta ahora irresponsables de los errores y de los desmanes.

Basta ya de cargar sobre las espaldas de los segovianos los errores de los políticos de los partidos de siempre. Es hora de encender todas las luces de las Casas Consistoriales, de levantar las alfombras municipales, y de barrer de una vez, llegado el caso, la podredumbre.