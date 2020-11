16 Comments

Procuro pisar en el suelo y por tanto no voy a hacerme ahora cruces por la politización de todo lo que pasa. Eso no impedirá que me cabree, mucho, que las protestas de un sector como el de la hostelería (y todos los colectivos que arrastra), de repente, por necesidad política, se conviertan en “cosas promovidas por los de la derecha” —¿Será porque lo encabezan empresarios?— y aparezcan por ahí, en respuesta inmediata, “los de la izquierda” a contrarrestarlas en lugar de empatizar con gente en problemas. En otras ocasiones es igual pero con los papeles cambiados, no crea. Les mandaría, a todos, a paseo, pero en lugar de eso trato de comprender las cosas que hacen.

Por la mayor: que mil y pico personas salgan a manifestarse en Segovia es un éxito de convocatoria sin paliativos. Que se lo pregunten a los sindicatos y sus raquíticas manifestaciones, yo qué sé, del 1 de mayo que es el día de todos los trabajadores, con 250 manifestantes la última “normal” que se celebró, en 2019. Cito el ejemplo por suponerse que esa debería ser una llamada con rotunda respuesta cada año, aunque sólo fuera por estadística.

Otra cosa es lo inoportuno que sea que un concejal capitalino, de Ciudadanos para más señas, sea el que encabece la protesta, lance lemas, provoque más o menos bulla delante de una u otra administración de forma descarada y según sus particulares conveniencias, seguramente nada parecidas a la mayoría de los manifestantes que estaban ahí acongojados por el temor a no poder comer mañana (quizá hoy mismo) por el cierre de los negocios de los que viven.

No, no es de recibo que un concejal ande lanzando arengas, no siempre acertadas, por muy gerente de la asociación empresarial (Hotuse) que sea y que ese “sea su trabajo”, como justifica. No está bien éticamente, ni es comprensible para el ciudadano. Ya, no lo prohíbe ninguna ley, pero el cuadro es muy feo.

Mire, con ser chocante, me quedo con la imagen del concejal del PP, Marco Sandulli, incorporándose a la protesta a última hora, ya delante de la Subdelegación del Gobierno para colocarse detrás de una pancarta y sumar otro palote al recuento de asistentes sin más estridencias.

Más bien vacía es también la “defensa” que ha hecho la número 1 de Cs en Segovia, Noemí Otero, que viene a decir en una nota de prensa aparentemente apresurada —si está pensada un rato hay un problema— que “otros también lo hacen”. Pues eso, en el mismo lodo, todos manoseaos. Gran concepto de la política.

Claro, que Otero estaba defendiéndose. Mire, van dos veces en pocas semanas que veo actuar al unísono y con criterios y argumentos prácticamente calcados a PSOE e IU, las dos ocasiones, claro, “en defensa de la ciudadanía” y las dos con el telón de fondo del ataque airado a la Junta. Pasó con esa fulminante movilización contra la instalación de un Centro de Primaria para enfermos covid en Magisterio —parece que el Hotel Acueducto, donde ha acabado, de momento, no es también el mismísimo centro de la ciudad, ni produce tanto canguelo que se atienda allí a los contagiados por mucho que por esa puerta pasen miles de personas al día— a la que, por cierto, se sumó Podemos.

La segunda ha sido ahora, para dar patadas de nuevo a la Junta en el culo del incauto concejal. ‘Muy mal lo de Miki —así se conoce al de Ciudadanos— protestando en la puerta de ‘nuestras’ administraciones cuando la que ha cerrado la hostelería ha sido la Junta donde encima gobierna su partido con el PP’, vienen a subrayar las notas de PSOE e IU remarcando la media verdad de la autoría del cierre o el por qué lo tiene que hacer esa administración, mientras dedican unas escuetas palabras a proclamar la “absoluta solidaridad” que sienten hacia el sector afectado.

El problema

Y claro, ante tanto fuego de artificio a uno le dan ganas de preguntar quien se encarga de hacer cosas de verdad por los afectados por esta pandemia y recordar que el problema que se puso en la calle esta semana, solo una parte del todo, es que hay 6.000 personas relacionadas directamente con la hostelería y otros cuantos miles que giran en torno a ella con los negocios cerrados y sin ingresos y que piden que les dejen trabajar o que les ayuden a pasar el trago.

Vi allí a guías turísticos, distribuidores, vendedores de souvenirs, vendedores de maquinaria industrial, comerciantes y muchos más variopintos trabajadores, así que me pondré la venda antes de la herida de los odiosos comentarios de los que opinan que la hostelería es rica por definición y que ahora que les vienen mal dadas van y extienden la mano. Claro, piden cuando lo necesitan y los negocios se cierran a la fuerza. Resulta que cuando les va bien es cuando esta ciudad, esta precisamente, funciona.

Porque mire, a las administraciones se les llena la boca hace meses de prometer “ayudas” que hasta el momento no llegan a los supuestos beneficiarios mientras los de los bares piden cosas tan locas como que les dejen abrir sus puertas cada día o no pagar impuestos o tasas mientras están cerrados o limitados y piden que se les permita hacer utilizables sus terrazas en pleno invierno con cortavientos, cierres y estufas, ya que no pueden servir en el interior de sus locales. Oiga, ni una palabra de concretar todo esto en ninguna de las notas de prensa emitidas tras la famosa manifestación.

Eso si, convendrá conmigo que lo de Miki…