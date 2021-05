7 Comments

Nos pasa a todos. Somos consecuencia del adolescente que fuimos y llega un día en que esos extensores del pabellón auricular, que tanta autoestima nos aportara allá en el instituto (aunque la vida sexual de uno no lo notara, lástima), empiezan a parecernos lo que son: innecesarios boquetes en las orejas que nos las agrandan. Llega un día y ese piercing nasal horadado una noche loca, que insistimos en lucir pese a los educados comentarios del jefe de personal, se demuestra como lo que efectivamente vaticinaba nuestra madre, una mierda que gotea mocos, y que por otra parte, tampoco ha rentado el número de polvos previsto (vamos, que ni de lejos, es más, las contadas veces que se triunfó ha sido dejando el dichoso piercing en casa). ¡Ay la adolescencia! Malo si dura poco, malo si dura mucho…

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Ha esperado a apartarse de la vida política para cortarse la coleta. Y le imagino delante del barbero estrenando loock de maduro repeinado y suspirando aliviado, ya era hora, mecagonlacoleta, en qué día se me ocurrió que me quedaba bien la puta coleta, si ya me lo decía mi madre, con el pelo corto estás más guapo… En fin, que tome nota el otro Pablo, el Fernández de Castilla y León y su melenilla de príncipe de Beckelar. Ya de paso, si puede recortar las cataratas de adjetivos refloridos con que adorna sus ruedas de prensa, pues doblemente agradecido. (Casi mejor, que haga lo que quiera con el pelo pero ataje lo segundo).

Dicho lo cual hay un tiempo para todo. Pablo Iglesias ha sido un hombre importante en la política española. Cuando menos, supo articular, gestionar (con mano de hierro) y consolidar un artefacto político, Podemos, que ha movido hacia el activismo político a miles de españoles de una generación desencantada con sus representantes PP-PSOE. Eso no se lo quita nadie, ni siquiera los medios que le han convertido en vomitorio de una parte importante del país (que igualmente tiene sus chorradas y emociones). “Chepas”, “el rata”, “marqués”, anda que no ha aguantado el hombre…

Ahora bien, que esa nueva generación política haya logrado algo está por ver. Para mí ya es un logro en sí mismo que, cuando menos, se hayan movilizado políticamente. Renovar el sistema lo estabiliza. Naturalmente sus partidarios me dirán que qué cosas digo, que anda que no han conseguido cosas Iglesias y Podemos.

Pero hoy no voy a perder el tiempo en tonterías. Hace años que sé que la política es un mal necesario y de escaso impacto en la transformación de nada. Como mucho estoy dispuesto a conceder que la política es un cómo, no un qué, y el cómo siempre tiene la misma respuesta, “con dinero“. Y “dinero” no hay. No hay dinero no hay cambio, de donde la política de la “transformación objetiva de la realidad” queda en escribir todas, todos y todes. En simbolismo. Como cortarse la coleta después y no antes. Es un decirse: “antes yo no me gustaba a mi mismo pero os gustaba a vosotros, ahora me gusto a mi mismo y no dependo de que os guste o disguste”.