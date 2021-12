7 Comments

Esta semana se celebraba el día de la Constitución uno de los pocos días festivos que nada tiene que ver con el santoral a pesar de que nuestro país es aconfesional.

Todos los políticos aprovechan este día, cada uno con su forma, para recordarnos lo importante que es respetar la Constitución y sus valores, pero muchos lo hacen desde la hipocresía de celebrarla única y exclusivamente este día, olvidando que existe los otros 364.

Para estos últimos la Constitución no tiene 169 artículos sino que omiten a voluntad los que no les vienen bien. Aceptan el artículo 2 y ni siquiera de manera completa ya que tienden a olvidar esa segunda parte que reconoce el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. Y todo desde un concepto de España centralista olvidando por ejemplo que el español no es nuestra lengua oficial sino que es el castellano y que las lenguas cooficiales también son lenguas españolas.

Pasan de puntillas por la sección de derechos y libertades o el de política social y económica. La libertad de expresión, la de reunión pacífica, el derecho a la educación, la protección social y económica, la vivienda digna o la protección a la salud reconocidos parecen ser artículos invisibles cuando se oye hablar de perpetuar la ley mordaza, cuando desde las Comunidades Autónomas se financia cada vez más la escuela concertada en detrimento de la pública, cuando los primeros recortes siempre afectan a la política social, cuando se siguen permitiendo desahucios o cuando se sigue privatizando la sanidad pública.

Defienden fervientemente a la Corona como concepto de España y eso que una parte de ésta reside en la actualidad en Abu Dabi, ha regularizado dinero (millones de euros) por rentas no declaradas y ahora que parece que quiere volver a España (porque la Justicia no es igual para todos) quiere una paga y vivir en la Zarzuela. La verdad es que como concepto de España es bastante anticuado.

Y que podemos decir del Poder Judicial, aquí nadie se salva. Como es sabido todavía está por renovar el Consejo General del Poder Judicial bloqueado porque nadie quiere dejar escapar la oportunidad de “controlarlo” y tampoco tienen intención de modificar la ley para su elección. Por no hablar del bochorno en la renovación de los cargos al Tribunal Constitucional con Enrique Arnaldo a la cabeza. Un “sapo” que se han comido bien PSOE y Unidas Podemos y que han sido criticados más por aceptarlo que el PP por proponerlo.

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. No es un tweet de Eduardo Garzón ni el comienzo del Manifiesto Comunista sino el artículo 128 de la Constitución, que al parecer se ha borrado de las copias constitucionalistas que algunos guardan en sus cajones.

¿Y la organización territorial del Estado, qué podemos decir? Para muchos solo dispone de un artículo, el 155, aunque esta concepción territorial no es extraña cuando se parte del no reconocimiento de autonomía contemplado en esa segunda parte del artículo 2.

Decía la Presidenta del Congreso Meritxell Batet que la Constitución es “expresión de un consenso fundamental; un referente de valores y principios en los que sentirse reconocidos que exige respeto y cumplimiento”. Comparto la segunda parte la de los valores y principios en los que sentirse reconocido, prefiero un concepto de España social e igualitario y de justicia social como el que se contempla en la Constitución que algo más superficial que tiene la publicidad constante de la bandera española en todas las partes del cuerpo pero que luego tributa en paraísos fiscales.

La Constitución fue, en pasado y no en presente como dice Batet, un consenso de un momento puntual, un momento importante por supuesto y al que contribuyó especialmente el Partido Comunista, aunque ahora lo quieran demonizar. En 2021 se mantienen consensos pero han surgido nuevos que deben plasmarse. La reforma constitucional no es ningún drama ni debe recibir ataques virulentos, todo lo contrario. Es la única forma de que la sociedad, la actual, la tome en serio, la sienta suya también, que no la interprete como ese día de puente nada más y nos permita avanzar como una sociedad más democrática.