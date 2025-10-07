Ya luce de estreno el campo de fútbol 7 de Nueva Segovia

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha finalizado la reforma integral del campo de fútbol 7 de Nueva Segovia, una actuación largamente demandada por usuarios, diferentes clubes y entidades que colaboran con el Ayuntamiento, como la Fundación Real Madrid, la Fundación Eusebio Sacristán y la Universidad de Valladolid, que hacen uso de esta instalación a diario.

A partir de ahora, todos ellos contarán con una infraestructura renovada, moderna y con todas las garantías de calidad y seguridad. Las obras, que han supuesto una inversión de 272.720 euros, han sido ejecutadas por la empresa Urban Global 2018 S.L.

Durante estos meses se han retirado la barandilla perimetral, los parabalones de los fondos y los laterales, las porterías y los banquillos y se han sustituido por nuevos equipamientos. Se ha instalado un graderío con capacidad para 192 espectadores sentados y se ha retirado el césped artificial, sustituyéndolo por uno de última generación, que garantiza la máxima resistencia, durabilidad y amortiguación, del fabricante EdelGrass, que cuenta con el sello FIFA y la homologación FIFA Quality y Quality Pro.

La intervención ha incluido, además, la retirada de las raíces del antiguo arbolado, la renovación de los aspersores de riego y la reparación, sustitución y limpieza de las canaletas de drenaje perimetral dañadas. Se han instalado y reubicado nuevas torres de iluminación equipadas con tecnología LED, lo que permitirá una mejor cobertura lumínica y, al mismo tiempo, supondrá un significativo ahorro energético.