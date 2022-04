9 Comments

En España la gasolina y el diésel para automoción van con un 21% de IVA y un fijo de Impuestos sobre los hidrocarburos de 47 céntimos (gasolina) y 38 (gasóleo). Eso supone que de 1.85€ litro que vale la gasolina en el surtidor, más de 90 son impuestos, un 51%. Es mucho pero ese mismo porcentaje, en Portugal, es del 57% en la gasolina (de las más caras del mundo) mientras que en Francia es un 53%. No es cierto que seamos de los países que pagan menos, pero hay otros que pagan más (además de los dichos, Holanda, los escandinavos, italianos, alemanes, griegos, la gasolina es allí más cara, en cambio, en la antigua Europa del Este los precios son sustancialmente más bajos, como los sueldos). Puestos a abaratar el combustible temporalmente lo suyo, pues, hubiera sido bajar la fiscalidad temporalmente.

Con una inflación al 10%, y subiendo, Pedro Sánchez se ha sacado de la manga la rocambolesca idea de (a) que las gasolineras adelanten un descuento de 15c por litro, que luego Hacienda reintegrará cuando pueda. (b) Otros 5c, mínimo, de descuento de la distribuidora. Esto es inédito en la historia de la economía. Tomen nota aprendices a gobernante, que quieres rebajar los precios de algo, pongamos los botellines, pues nada, que el del bar haga el descuento, que luego ya si eso se lo devuelve el Gobierno.

La pregunta es ¿y no hubiera sido más fácil bajar la fiscalidad? Pues no. Para tocar estos impuestos se precisa permiso de Bruselas, que claro, miraría el descomunal déficit público español (casi el 11% del PIB) y frunciría el ceño: “¿seguro que quieres bajar los impuestos? ¿y cómo vas a pagar los pufos si te vas quitando de ingresos? ¿Cómo vas a cuadrar el presupuesto ese que me has presentado? Además, ¿no te acabo de conceder poner un precio fijo al gas en la factura eléctrica?”.

Así, cerrada esa puerta, queda recurrir al banco, un crédito. Pero tampoco. Porque también eso deja rastro contable presupuestario. Ahora bien, tal vez yo no pueda ir ya al banco, pero las gasolinera sí. Hagamos pues que sean ellas las que adelanten el subsidio, y si alguien tiene que endeudarse en el banco, que sean ellas… Vale. Una putada para la pequeña gasolinera, que se mueve en unos beneficios de 2 a 7 céntimos por litro, y que de repente, tiene que adelantar un dineral. Pero más se perdió en Cuba.

Supongamos que la gasolinera puede hacer de banquero del Estado, al final este tendra que pagar, ¿no? ¿cómo? Fundamentalmente con la trampa contable de los remanentes. Vean, los presupuestos de 2021 consideran más de 8M€ en inversiones para Segovia. Entre otras, son 2.9 para un absurdo teatro que nadie necesita, el Cervantes; 2.5M€ para terminar la nueva audiencia, 2.7M€ para reformas en la nueva cárcel. Buena parte de estas partidas, por no decir todas en su integridad, no se han tocado. Entonces pasan a remanentes. Eso por un lado, porque también queda el recurso al déficit. Cerrado el ejercicio, poner cara de consternación, plantarse en Bruselas y soltar, “es increíble pero nos ha vuelto a pasar, el presupuesto se nos ha ido otro 10%”.

Quiero decir que, de un modo u otro, esta subvención se nutre (a) de un anticipo crediticio a coste cero de las gentiles gasolineras; (b) de un recorte presupuestario “no escrito” y/o déficit. Pero claro, ante la parroquia de izquierdas se vende mal, a priori, conjugar el verbo “recortar”. A final de año será otra cosa. “Es que no queda otra”, “lo de Ucrania nos ha hecho papilla”, en fin.,,

Pienso que esto tiene pinta de acabar con Bruselas poniéndose en plan Montoro y obligando al Gobierno de España a, hasta nueva orden, destinar los remanentes a enjuague de deuda. Un marrón menos para el Gobierno, que de paso se salva de cumplir la palabra dada a estos cándidos nacionalistas que le apoyaron en los presupuestos creyendo que hacían el negocio del año. Me da que no verán ni un duro de lo prometido. Ucrania va a dar mucho juego, ya verán…

Y este no es problema gordo. El problema gordo es la inflación. ¿Habrá actualización de pensiones, salarios de funcionarios y demás si el IPC sigue tan estratosférico?

Bueno, por lo pronto siempre quedará el recurso a que la empresa adelante “una subvención”. Que cortarse el pelo está caro?, pues nada, 10€ de descuento que el peluquero adelanta de su propio bolsillo. Convertir a las empresas en banqueros de facto del Estado y a interés cero. Como timo no está nada mal… Ahora bien, el último que apague la luz… que va cara.