En política está todo pensado. Cuando te aprietan, abre frentes al rival. Viendo a la nave almirante del socialismo segoviano, el ayuntamiento capitalino, supurando a herida abierta por el caso Aguiar, Aceves tocaba retreta para intensificar la labor opositora de desgaste de las administraciones peperas, tanto en Las Cortes como en en La Diputación. Aunque tampoco faltan voces que se inquieren por qué razón Luquero no se carga ya a la actual responsable de Turismo, sopesando que la patética situación socieconómica de la ciudad puede pasar factura gorda como para encima afrontar un escándalo menor, pero escándalo al cabo. Pues, en definitiva, el caso Aguiar habla más bien de chapuzas contractuales, si bien es vistoso mediáticamente por aquello de afectar de pleno al hermano de un concejal. En cualquier caso, la movida está dando vida a, hasta ahora, una más bien mansa oposición, al tiempo que complica las relaciones con los socios naturales Podemos-IU.

En Las Cortes dar cera supone soltar a Alicia Palomo. La espinariega, ya habitualmente bronca en las formas, ha tomado por bandera la sanidad, intensificando sus apariciones sobre la implantación de la radioterapia, vía concierto privado, y exigiendo cuasi a gritos la firma ya del contrato. Se afilan los cuchillos también a costa de la gestión autonómica del covid en las residencias, con tantas muertes y en tan dramáticas circunstancias. Un drama que, efectivamente, sería para cortar cabezas si no fuera porque se ha repetido tanto en residencias públicas como privadas y bajo administraciones de todo color, incluyendo al Gobierno Central. Lo que habla de todo un país que sencillamente estaba en la antípoda de cualquier acepción de la palabra “preparación” (no fue el único país, todo hay que decir). Ahora sabemos que esas cosas se pagan con dolor y muerte, pero lo sabemos todos. No quedaría cabeza.

En la Diputación dar cera es ponerse a buscar facturas para encontrar pagos fraccionados, ascensos funcionariales sospechosos pero menos, como lo es el del director del Juan Bravo y concejal del PP, Marco Costa, y por supuesto, volver sobre el CAT de la Diputación, Segovia 21 (visto que el tema de los bomberos es política menor y no parece asustar a nadie, otra cosa será si efectivamente se empecina Miguel Ángel de Vicente en construir un parque a un kilómetro del único existente).

Segovia 21, decíamos. Con ese “palacio de los escombros” que desde 2015 agoniza en Quitapesares. A tal fin, el diputado provincial y alcalde de Trescasas, Borja Lavandera, reiteraba la falta de transparencia en la actual gestora, Quinta Real. Y es verdad. La información sobre la situación de Quinta Real no fluye, y no fluye por el encono del PP de pretender que el PSOE asuma puestos en el Consejo de Administración, como hicieron los predecesores de Lavandera.

Pero sería un craso error del PSOE volver a los tiempos en los que David Rubio bendecía por pasiva y precisamente desde el consejo de administración la gestión de ese fallido proyecto, además envuelto en intensos aromas de corrupción. Pienso que ahí el PSOE hace bien y, por más que sea una empresa pública (o tal vez por ello) debe exigir que las cuentas se aireen en pleno y en público.

Lavandera da un paso más y acusa también al Ayuntamiento de Palazuelos de “hacer el trabajo sucio de la Diputación”, por cuanto ha sido el consistorio el que realmente ha ido solucionando (bien que al tran-tran) los múltiples enredos urbanísticos que, por cierto, dejó en herencia un consistorio bicolor comunista y socialista. Unos escollos que Lavandera dice no están del todo superados, apelando a una modificación de las normas urbanísticas, cuando en rigor las normas urbanísticas ya fueron aprobadas, con el voto favorable del PSOE, en 2017. Lo que queda, según Jesús Nieto, es recepcionar la urbanización, momento en que podrán retomarse las obras y que no parece que vaya a presentar especiales problemas.

Llegados aquí no sé si Lavandera habló por descuido o, simplemente, quería recordar al PP que gobierna en el cuarto municipio de la provincia gracias a IU, y que para aprobar una modificación de ese calado no le valdría su colaboración con la independiente de DNP, a sabiendas que IU difícilmente podría pasar por ahí.

En paralelo, el portavoz del PSOE en Palazuelos, Daniel Bravo, también salta al ruedo apuntando en dos direcciones, por un lado el enredoso asunto de Carrascalejo, por otra, la fantasmal presencia de Verónica Rincón, la concejala de DNP, nominalmente al cargo del Urbanismo si bien las delegaciones en la materia las conserva, toditas, Nieto. Apuntan sobre Rincón a sabiendas que está en el pleno por mero compromiso, y que una dimisión (nada rara en DNP, donde legislaturas ha habido en que ha corrido toda la lista), daría paso, tal vez, a ediles predispuestos a romper el pacto y amenazar el gobierno del PP. Rincón, sin embargo, asegura que no se va. Nieto respira tranquilo. O todo lo tranquilo que puede respirar un alcalde en Palazuelos de Eresma. El fusil socialista, de momento, solo dispara perdigones.