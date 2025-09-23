Sufrida victoria contra el CD Sarriana (1-0)

Partido que solo se solucionó en el minuto 85, cuando pro fin Samu Manchón recogía un centro de Iker y la enviaba a la red. A tenor sin embargo de las oportunidades, el marcador no refleja la superioridad del cuadro local, que en la segunda mitad acorraló a los lucenses sin suerte de cara al marcador. Cuando no las paradas del meta visitante, el desacierto rematador, iban consolidando un empate a cero que se resolvió en los compases finales, cuando la grada desesperaba por un inmerecido empate.

Resumen del partido

Gimnástica Segoviana: Carmona, Iker, Morata (Silva, m.65), Josep Jaume, Rubén Yubero, René (Fernando Llorente, m.46), Diego Campo, Ayán, Pau Miguélez (Samu Manchón, m.46), Álex Castro, Marc Tenas (Ivo, m.57).

S. D. Sarriana: Fernando, Freire (Parga, m.70), Tomás, Maxi, Juv, Edu (Iago Díaz, m.81), Villaverde (Sané, m.70), Maycon, Millán (Iker, m.81), Nacho, Willian (David Vilán, m.59).

Goles: Samu Machón, m.84’ (1-0).

Árbitro: Gonzalo López, con Víctor Javier Gurucharri y Álvaro López en las bandas. Por parte de los locales, vieron tarjeta amarilla Ayan, René y Morata. Por parte de los visitantes, amarilla para Maycon.

Estadio: Estadio Municipal de La Albuera, 1.924 asistentes.