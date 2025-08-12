free web stats

VOX pide explicaciones sobre el mantenimiento del Acueducto y la limpieza urbana

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, a través de su portavoz, Esther Núñez, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno municipal, para conocer en detalle la planificación y ejecución de las labores de desbroce y limpieza en las calles y espacios públicos de la ciudad y en concreto en el Acueducto y su entorno.

Núñez ha advertido cómo, a mitad de agosto, «hay calles, aceras, cunetas y algunas zonas verdes que siguen llenas de hierbas y no se ha desbrozado» y ha denunciado cómo la falta de actuación en estas zonas «es un peligro real debido a las altas temperaturas y que puede derivar en algún incendio».

Con las preguntas registradas, lo que se busca es recabar información exhaustiva y por ello, han pedido información sobre el calendario de desbroce para completar todas las zonas de la ciudad, así como el criterio que tiene el Ayuntamiento sobre el orden y prioridad para llevar a cabo estos trabajos.

El Grupo Municipal de VOX se ha interesado por los metros desbrozados en lo que va de año y los que están pendientes, así como por la partida del presupuesto del 2025 para estas labores y cuánto se ha ejecutado hasta el momento. Además, han preguntado por la empresa encargada del desbroce y limpieza en la vía pública y zonas verdes.

La portavoz de VOX considera que estas actuaciones son urgentes y denuncia que esta «dejadez pone en riesgo a nuestros vecinos y a nuestros barrios».

Además, la formación política ha mostrado su preocupación por las malas hierbas que crecen en el Acueducto y las zonas adyacentes, por lo que han preguntado por la periodicidad de las labores de limpieza y desbroce, así como el contrato existente para llevar a cabo estas funciones. Asimismo quieren conocer el plazo que tiene previsto el Ayuntamiento de Segovia para ejecutar dichos trabajos.

  1. A buenas horas…

    12 agosto, 2025

    Las “zonas verdes” más bien secas, llevan así mucho tiempo, y ahora se percatan? Vaya, vaya…
    Está toda Segovia dejadísima, y lo poco que desbrozan no lo recogen, se queda secándose aún más, y esparciéndose por el viento… una práctica habitual que no llego a entender, al menos en verano. Esto provoca que muchas “zonas verdes” sean a día de hoy más bien campos de cereales. Del patrimonio ya ni hablamos, el acueducto da pena, pero invito a todos a que se den un paseo por la muralla en la parte alta de San Cebrián, ya ni se ven las escaleras de subida a la muralla, y una de las plantas a este paso le ponemos luces en Navidad los vecinos de la zona.

  2. Que desbrocen

    12 agosto, 2025

    Porque no vienen a la Cuesta de San Bartolome, al lado de los bloques del Taray las enredaderas se meten en las casas, se mandan fotos al alcalde, la callada por respuesta

  3. Gerar Ypunto

    13 agosto, 2025

    Quizás ocurra que en el Ayuntamiento no sepan cómo se maneja una escoba por carecer de enchufe. Lo mejor sería ir a Plaza Mayor con escobas a mano, y enseñarles cómo se utilizan, aunque no sean digitales ni tengan wifi. A lo mejor reaccionan, se dan por aludidos, y bajan a ayudarnos, aportando agua… ¡no vamos a poner nosotros todo!

