El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, a través de su portavoz, Esther Núñez, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno municipal, para conocer en detalle la planificación y ejecución de las labores de desbroce y limpieza en las calles y espacios públicos de la ciudad y en concreto en el Acueducto y su entorno.

Núñez ha advertido cómo, a mitad de agosto, «hay calles, aceras, cunetas y algunas zonas verdes que siguen llenas de hierbas y no se ha desbrozado» y ha denunciado cómo la falta de actuación en estas zonas «es un peligro real debido a las altas temperaturas y que puede derivar en algún incendio».

Con las preguntas registradas, lo que se busca es recabar información exhaustiva y por ello, han pedido información sobre el calendario de desbroce para completar todas las zonas de la ciudad, así como el criterio que tiene el Ayuntamiento sobre el orden y prioridad para llevar a cabo estos trabajos.

El Grupo Municipal de VOX se ha interesado por los metros desbrozados en lo que va de año y los que están pendientes, así como por la partida del presupuesto del 2025 para estas labores y cuánto se ha ejecutado hasta el momento. Además, han preguntado por la empresa encargada del desbroce y limpieza en la vía pública y zonas verdes.

La portavoz de VOX considera que estas actuaciones son urgentes y denuncia que esta «dejadez pone en riesgo a nuestros vecinos y a nuestros barrios».

Además, la formación política ha mostrado su preocupación por las malas hierbas que crecen en el Acueducto y las zonas adyacentes, por lo que han preguntado por la periodicidad de las labores de limpieza y desbroce, así como el contrato existente para llevar a cabo estas funciones. Asimismo quieren conocer el plazo que tiene previsto el Ayuntamiento de Segovia para ejecutar dichos trabajos.