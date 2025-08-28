Durante la celebración de la tradicional Judiada Popular de La Granja, algunos vecinos se quedaron sin poder degustar los judiones, según relataron varios asistentes. El reparto comenzó en torno a las 14:00 horas, pero hacia las 16:00 ya se habían agotado las raciones disponibles.

Entre los motivos señalados por los asistentes figura la rotura de una de las cacerolas utilizadas para la elaboración, lo que habría reducido la cantidad total servida. También se apuntan quejas sobre la falta de control en el reparto, ya que algunas personas habrían repetido o recogido más raciones de las previstas, dejando a otros vecinos sin poder participar en la degustación.

No es la primera vez que se producen estas incidencias. Algunos participantes reclaman que, en futuras ediciones, se refuerce la organización del reparto y se establezcan medidas que garanticen que todas las personas que acuden puedan probar los judiones.

Las invitaciones gratuitas que se reparten entre el público también han generado debate, al considerarse otro factor que complica la gestión de la distribución de raciones.

A pesar de estas incidencias, la Judiada volvió a congregar a miles de personas en la pradera de El Hospital, consolidándose como uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de San Luis en La Granja.