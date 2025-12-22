“Vamos al teatro”, el espectaculo de Titirimundi para Navidad

Empezando el nuevo año, Segovia se vestirá de historias para anidar en la fantasía de lo cotidiano, “esa que se convierte en extraordinaria a través de la irrupción de lo maravilloso”, que diría Julio Michel, gracias a la campaña infantil “Vamos al Teatro” de Titirimundi.

Con la colaboración del Ayuntamiento y Caja Rural, el Festival, que se va acercando con expectación a su 40 aniversario, ofrecerá los días 2, 3 y 4 de enero a las 18:00 en la Sala Julio Michel de La Cárcel Segovia-Centro de Creación tres espectáculos dirigidos al público infantil que, de la mano de Periferia Teatro, Teloncillo y Luna Teatro, abordan temas como la familia, el crecimiento, la naturaleza y el vínculo con el entorno.

“Pensamos que es una manera de empezar el año ahondando en lo que significa crecer. De la misma manera que el público de Titirimundi ha crecido acompañando al Festival, nosotros hemos crecido junto a él. Es un homenaje para empezar un 2026 donde cumpliremos nada más y nada menos que 40 años difundiendo el arte del teatro de títeres y su valor”, afirma la directora, Marián Palma.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha añadido que “gracias a este tipo de iniciativas, el teatro ayuda a los niños a reconocer, expresar y comprender emociones, fortaleciendo su autoestima y sensibilidad. El teatro infantil no solo entretiene, sino que también educa, forma valores y contribuye al crecimiento emocional, social e intelectual de los niños”

Periferia Teatro, que desde 1989 se dedica al teatro de marionetas para la infancia, labrando nuevos caminos para crear formas de comunicación y expresión artística (suyos son montajes como el recordado Guyi-Guyi o Huellas, Vuelapluma, Nube Nube), traerá el viernes 2 de enero un montaje especial que habla de aquello que ocurre cuando un niño tiene que compartir el cariño y la atención de sus padres con un nuevo hermanito en la familia. BoBo es un espectáculo de títeres en clave de humor, con situaciones que pueden resultar muy familiares, cuyo protagonista, un pequeño pingüino, se siente como un “príncipe destronado” y piensa que sus padres ya no lo quieren igual. Con el tiempo y el cariño superará la situación y se dará cuenta de que ha ganado un amigo para toda la vida.

Premio Nacional de Teatro Infantil (2013), Teloncillo, la veterana compañía vallisoletana nacida hace más de 50 años que ha traído a Titirimundi la mayoría de sus espectáculos, siempre teñidos de una imaginación y sencillez sublimes, regresa el sábado 3 de enero con Nidos: una experiencia teatral llena de cariño. Dirigida a niños a partir de 3 años, es un montaje inspirado en la naturaleza, en los árboles y sus ramas, en los sonidos del bosque y en la vida. Una obra donde se aprecia el olor a tomillo y frutas, donde dormitan los sueños, viven la música y los juegos, telas y arañas, hebras y culebras, y cientos de pájaros que vuelan, viajan, hacen agujeros, cantan y aletean. Un espectáculo-árbol lleno de objetos y magia. Un montaje-refugio para encaramarse al amor más dulce, para bailar… Y para anidar.

La compañía Luna Teatro Danza, que nació en 2011 en Madrid de manos (y pies) de Julia Aragonés y Alba Vergne López, y de la que ya se ha disfrutado en Segovia gracias a montajes como Flor de greguerías, Blancanieves, Cenicienta, Alicia, llega con Bambi, una obra de teatro de títeres, objetos y danza basada en la novela original de Bambi, una vida en el bosque, de Félix Salten. Un espectáculo que despliega una visión poética y realista del ciclo de la vida en la naturaleza para transmitir valores como la empatía, el autoconocimiento, la resiliencia, la interconexión, el respeto por la vida silvestre y el equilibrio natural. Interpretado por Alba Vergne y dirigida por Malgosia Szkandera, este Bambi de Luna Teatro es un canto a la vida, al descubrimiento, a las emociones, a los vínculos. El viaje desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores. Una historia de animales que bien podríamos ser nosotros, habitando un mundo del que aprendemos, donde nos enamoramos, donde reímos y también padecemos, donde hay juego y hay búsqueda.

Con esta edición especial de Navidad, Titirimundi, siempre en su compromiso de ofrecer propuestas escénicas de calidad durante todo el año, dedica su campaña “Vamos al Teatro” al público infantil, “el más difícil y más sincero, y para el que no siempre es fácil hallar obras que hablen desde la verdad”, apunta Palma. “Nuestra intención es ofrecer lo mejor para cultivar la mirada, espectáculos con alma que lleguen a través de los sentidos, sembrar pequeñas huellas del espíritu de Titirimundi y celebrar la vida”, expresa.