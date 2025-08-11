En circunstancias habituales, la temperatura promedio de Segovia en agosto ronda los 26 grados, pero este 10 de agosto no ha bajado de allí, marcando un récord histórico de temperatura mínima más cálida para un mes de agosto. El mercurio no bajó de los 26.7º, batiendo el récord anterior para un mes de agosto de 26.3º vigente desde agosto desde 2023 y marcando la mínima más alta de España. De un año antes data la temperatura absoluta más cálida para una mínima. Fue el 24 de julio de 2022, con 27.4º. Como se ve, y producto del calentamiento, las máximas no paran de subir año tras año.

Como explica Adrián Escobar en Meteosegovia, lo que ha hecho que Segovia registrara una noche tropical es la combinación de la ola de calor que asola la península Ibérica con el efecto Föhn, consistente en que una masa de aire húmedo asciende por una montaña, se enfría, condensa y precipita en la ladera de barlovento. Al descender por la ladera de sotavento, el aire se calienta y se seca, resultando en un viento cálido y seco que dispara las temperaturas.