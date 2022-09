La ciudad de Segovia acogerá los días 9 y 10 de septiembre un encuentro de música, Afro Blue Festival, que busca dar a conocer la música blues, soul, jazz, funk y, en definitiva, las disciplinas que emanan de las raíces afroamericanas y aportar nuevas alternativas musicales mediante la unión de estos estilos.

El nuevo festival reúne a bandas consolidadas y nuevas promesas: Nikki Hill, JP Bimeni and The Black Belts, Nestor Pardo, Big Daddy Wilson, Aarón Pozón 4tet, Gisele Jackson and Yhe Shu Shu’s, Shirley Davis and The Silverbacks, Izo Fitzroy, Los Saxos del Averno y Combo Batanga. De todos estos artistas se puede encontrar información en la página web del Festival, donde también aparecen vídeos de sus actuaciones con los que entrar en contacto con su música.

El Afro Blue busca reunir a un público diverso. Por ello ha programado el comienzo de los conciertos, tanto el viernes como el sábado, a las 18:00 horas para que, como indica la organización “sea atractivo incluso para las familias con pequeños”, apoyándose además, en la gratuidad para menores de 16 años y la tarifa reducida para los jóvenes de 18 a 24 años. La finalización de los conciertos será en torno a la 1:30 y la entrada y salida podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de su celebración con el fin de poder disfrutar del ambiente adaptando la duración a las necesidades de cada espectador.

El Ayuntamiento de Segovia ha colaborado con esta propuesta proporcionándole el espacio de los Jardines de los Zuloaga para posibilitar el desarrollo de sus actuaciones, que nos harán disfrutar de la música y de la esencia de la cultura afroamericana.