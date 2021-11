Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia penal de una plataforma ciudadana de Jaén contra la designación de Córdoba como sede del Centro Logístico de Defensa y está pendiente de decidir sobre la petición del mismo colectivo para que se adopten medidas cautelares de paralización del desarrollo del proyecto.

La activación de la vía judicial en los términos en los que se ha planteado podría tener consecuencias para Segovia si realmente prosperara la denuncia. Por un lado, si el proyecto cordobés sufriera retrasos por paralización cautelar, se retardaría en igual medida el desmantelamiento y salida de la ciudad del PCMASA2, calculada ahora para 2026 ó 27. Por otra parte, yendo mucho más allá, en el muy remoto caso de que el juzgado llegara a anular la decisión de Defensa —y lo hicieran también la retahíla de tribunales en los recursos que vendrían después— y se abriera un nuevo proceso de designación, Segovia podría concursar, esta vez con un proyecto elaborado.

La plataforma “Jaén Merece Más” presentó en mayo pasado una denuncia penal que ahora ha admitido a trámite el juzgado de primera instancia e instrucción número 37 de Madrid, según explicaron sus representantes en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en la ciudad andaluza. La denuncia busca aclarar cómo se realizó la adjudicación que se hizo pública en febrero pasado y encierra acusaciones por “prevaricación administrativa” que se basan en las declaraciones que realizó la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, arrogándose el mérito de la designación de Córdoba tras lograr “sensibilizar” al presidente Sánchez.

Defensa explicó después que la decisión era objetiva y se basaba en que Córdoba habría presentado la mejor oferta económica y ponía a disposición el suelo de forma inmediata.

Como sea, ahora hay que ver hasta donde llegará a partir de ahora la jueza del 34 de Madrid que debe decidir —y no hay plazo definido para ello— si paraliza el proyecto como medida cautelar e iniciará ahora el proceso de recabar informaciones y tomar declaraciones.

Buscando apoyo

Lo cierto es que “Jaén Merece Más”, que actuaría como acusación popular en un eventual proceso, parece estar sola en esta pelea y han pedido al Ayuntamiento jienense que se involucre en la batalla judicial para convertirse en acusación particular, una figura imprescindible si la Fiscalía no se implicara en la acusación. La primera respuesta del alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, ha sido tenue y ha recurrido al manido “No lo conocemos, no puedo opinar”, la fórmula del manual para aplazar cualquier posicionamiento en un asunto incómodo por enfrentarle al Gobierno de España. Al alcalde de Córdoba, José María Bellido, del PP, si le dio tiempo a valorar el asunto ante la prensa local de aquella ciudad y proclamar que la denuncia “quedará en nada” y que el proyecto de la superbase militar sigue en marcha.