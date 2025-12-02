Charlie Parker y la Navidad, estrellas de SegoJazz 2025

SegoJazz 2025 arranca este viernes 5 de diciembre y hasta el 14 de diciembre, con una edición muy especial: Christmas Edition. El festival celebrará su vigésimo cuarta edición en dos escenarios —la sala ExPresa y la sala Julio Michel de La Cárcel-Centro de Creación— con una programación centrada en la Navidad, tal y como ha destacado su director, Antonio García, y un homenaje al saxofonista Charlie Parker, tributo visible en la propia imagen corporativa del festival de este año, basada en el single de Parker sobre el villancico popularizado por Bing Crosby en los años 40.

La banda de rhythman & blues, Zulú Men, será la encargada de abrir el festival a las 20.30 horas, en la sala ExPresa. Finalizado su concierto, la Monk Jam ofrecerá una jam session. El 6 de diciembre, en la sala Julio Michel, a las 20.30 horas, Bobby Martínez & Joaquín Chacón Quartet homenajearán a Charlie Parker.

El domingo 7, en la sala Julio Michel, a las 20.30 horas, actuará el sexteto de jazz parisino y música criolla, Tropical Moon Jazz Band, y a las 22.00 horas, en la sala ExPresa, turno para el baile social de jazz tradicional, lindy hop y swing con la Old Dixieland Band, en colaboración con Segoswing. La pianista Irene Albar pondrá música a la proyección de tres películas de cine mudo: Big Business de Stan Laurel y Oliver Hardy, The Paleface de Buster Keaton y The Cure de Charles Chaplin. Será el lunes 8 de diciembre a las 20.30 horas, en la sala Julio Michel.

El martes 9 de diciembre, en la sala ExPresa, Kelo Regidor ofrecerá una conferencia sobre “la leyenda de Parker”. Al día siguiente, la palentina Ana Silva, acompañada por el guitarrista Marcio Costa, hablará de las grandes damas del jazz y el jueves 11, SegoJazz Jam ofrecerá una nueva jam session. Las tres actividades serán a las 20.30 horas en la sala ExPresa.

El viernes 12, a las 20.30 horas, en la sala Julio Michel, el grupo segoviano Amajazz ofrecerá un concierto de jazz clásico. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo espacio, actuará el cuarteto Sambay junto con el flautista Juan Carlos Aracil, quienes nos acercarán al flamenco jazz, la samba y la bossa. La formación Víctor Antón Quartet será la encargada de cerrar el festival con la presentación de su último trabajo “Nudos”, actuación que tendrá lugar a las 20.30 horas, en la sala ExPresa.

Entradas

Los precios de las entradas para los espectáculos de pago oscilan entre los 3 y los 7 euros y pueden adquirirse en el Centro de Recepción de Visitantes y en los puntos de venta de Turismo de Segovia y a través de la web www.turismodesegovia.com.