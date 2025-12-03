La Aneja denuncia falta de accesibilidad y deterioro en varias zonas del centro educativo

El AMPA del CEIP La Aneja ha denunciado este miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el deterioro de diversos espacios del centro y la falta de accesibilidad en zonas de uso cotidiano para alumnado, familias y personal docente. En un comunicado leído durante la concentración celebrada en el colegio, la asociación ha pedido al Ayuntamiento de Segovia y a la Dirección Provincial de Educación que actúen “con urgencia” para subsanar las deficiencias detectadas.

El AMPA señaló como problema principal el estado de la pista deportiva, que describió como un espacio “en máxima degradación” y donde se han producido caídas de alumnos, alumnas y profesionales. Según la asociación, el pavimento presenta socavones que impiden el juego con normalidad y comprometen la seguridad de los menores. También denunció que uno de los accesos más transitados del centro desemboca, en días de lluvia, en un charco de “grandes dimensiones” que dificulta el paso de familias, alumnado con distintos niveles de movilidad y personas mayores.

El comunicado menciona otras incidencias, como filtraciones en el techado del rocódromo, la ausencia de un cobertizo solicitado para los carros de la etapa de 0 a 3 años o la valla instalada tras las obras de verano de la Universidad de Valladolid que continúa limitando parte del patio de Infantil. Según explican, estas situaciones repercuten en la vida escolar diaria y afectan tanto a la accesibilidad como a la calidad de la actividad educativa y de socialización.

La asociación reclamó el “compromiso firme” de las administraciones competentes para reparar la pista deportiva y los espacios del patio afectados, y pidió garantizar entornos seguros y plenamente funcionales en el exterior e interior del centro. En este sentido, reiteró su demanda de contar con el gimnasio, al considerar que “no se trata de una petición banal”, sino de un espacio imprescindible para la actividad física, el juego en días de lluvia y la vida comunitaria del colegio.

El AMPA subrayó que la accesibilidad “no es solo una cuestión de rampas o pavimentos”, sino de disponer de recursos adecuados y espacios dignos para el desarrollo educativo cotidiano. La asociación concluyó su intervención afirmando que la escuela “pertenece a quienes la habitan” y apeló a las familias a mantener la unidad en la defensa de unas instalaciones seguras y accesibles para todos.

Acto municipal

La plaza del Azoguejo acogió este año por primera vez el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada en la que asociaciones del Tercer Sector y entidades del Consejo de Accesibilidad compartieron sus mensajes en favor de una sociedad más justa e inclusiva. Durante el encuentro, el alcalde subrayó la importancia de “reforzar el compromiso colectivo con la igualdad de oportunidades”, mientras que la asociación Amanecer dio lectura al manifiesto central del acto, centrado en la defensa activa de los derechos, la accesibilidad universal y la protección de mujeres y niñas con discapacidad.