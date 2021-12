11 Comments

Lo de la ley y la trampa. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, llevaba varios días advirtiendo que la policía vigilaría que no se produjeran aglomeraciones en la plaza Mayor durante la “tardebuena”, pero no dijo nada de ejercer una presión especial sobre otros puntos de la ciudad y, directamente, no se ejerció. El resultado es fácil de adivinar: en la plaza Mayor pasó la tarde del 24 de diciembre en modo casi de “día de diario”, con una escasa presencia de público para lo que se podría esperar en fecha tan señalada, pero la calle de los bares (Infanta Isabel), justo al lado, se montó una fiesta como las de las noches de San Juan de mucho antes de la pandemia: hasta los topes: bebida en la vía pública, relajación casi total en el uso de mascarillas, ninguna distancia de seguridad, gritos, cánticos, besos y abrazos.

Desde primerísima hora de la tarde se notaba la presencia de la Policía Local, con agentes —a los que luego se sumaron efectivos de Protección Civil— haciendo rondas por los soportales y otros puntos del foro en un trabajo de “presencia visible”, supuestamente suficiente para desanimar cualquier iniciativa de que el espacio se llenara de personas o que se introdujera bebida para realizar improvisados botellones.

Las órdenes debía de ser tajantes: vigilar la plaza Mayor y sus accesos, pero nada de cambiar de calle. Infanta Isabel se convirtió en la zona de celebración, especialmente desde las 17.30 horas: ni espacio de seguridad, ni presión para obligar al uso de la mascarilla, ni impedimentos para consumir bebidas, al menos aparentemente. Si hubo denuncias o siqueira reprimendas por parte de los agentes por algún motivo fueron tan discretas como la supuesta vigilancia que se trataba de ejercer desde el principio de la calle: No se notaron.

La alcaldesa comentaba el jueves en conferencia de prensa su satisfacción por la responsabilidad que, a su juicio, muestran los segovianos en cuanto a su autoprotección frente a la covid y el uso de mascarillas en exteriores por iniciativa propia. Quizá apelando a esa “responsabilidad personal” y también tirando de una buena dosis de “dejadez oficial”, la permisividad volvió a reinar en la tardebuena segoviana. Los centenares de personas que llenaron la calle varias horas se divirtieron.