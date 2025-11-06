10 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el expediente de honores y distinciones para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad al hostelero José María Ruiz Benito, uno de los empresarios más influyentes y queridos de la ciudad, cuyo trabajo ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional.
Fundador del emblemático Restaurante José María en 1982, Ruiz Benito ha sabido combinar tradición, innovación y compromiso con la tierra, consolidando su negocio como referente de la gastronomía castellana y ejemplo de gestión familiar y sostenible.
A lo largo de más de cuatro décadas, su grupo empresarial se ha convertido en motor de empleo y desarrollo local, dando trabajo directo a más de doscientas personas y generando oportunidades en sectores vinculados a la hostelería, la producción agroalimentaria, el enoturismo y los eventos. Su labor como presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (PROCOSE) y la creación de la Marca de Garantía “Cochinillo de Segovia” han contribuido a posicionar este producto como símbolo gastronómico de calidad y orgullo segoviano, llevando el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.
Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Hostelería al Empresario Hostelero, el CECALE de Oro o el Premio Tierra de Segovia a la mejor trayectoria empresarial, José María Ruiz Benito representa los valores del esfuerzo, la excelencia y la hospitalidad que definen a Segovia.
Su legado, continuado hoy por su familia, consolida una historia de éxito que une tradición, innovación y amor por la ciudad, contribuyendo a fortalecer su identidad y su proyección como destino turístico y gastronómico de primer nivel.
En cumplimiento del Reglamento de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Segovia, se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas respecto a este procedimiento.
El expediente estará disponible para consulta pública en el Servicio de Personal y Organización del Ayuntamiento de Segovia, situado en la Plaza Mayor, nº 1.
Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.
Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Segovia desea poner en valor la trayectoria y la contribución a la ciudad de esta figura clave de la hostelería segoviana, su espíritu innovador y su ejemplo de emprendimiento.
En mi nombre no. Este personaje solo se ha aprovechado de la ciudad. Se ha quedado con el callejón del Vainero, donde ha puesto una puerta a todas luces ilegal, obstaculizando el paso en lugar público. Además hace una ocupación fraudulenta de la vía pública ocupando de gran parte de cronista Lecea cada vez que hay puente o fiesta invadiendo la acera y la calzada. Es verdad que por que se lo permite la autoridad. Adalid del Cochinillo de Calidad nunca ha aclarado que pasó los miles de la pandemia y si los que se los comieron fueron avisados del tiempo que llevaban sacrificados. Del vino…¿Qué diferencia hay entre el autor y Carraovejas? por que la etiqueta parece la misma.
Tuvo obras paradas por irregularidades. Segoviano ¿ejemplar?
Lo suyo si que es una gran “Obra”
En Segovia somos muchos los que decimos NO al “EMPERADOR DE SEGOVIA”. Sobre todo en el casco antiguo que le conocemos bien.
Solo le falta este reconocimiento para su EGO
6 noviembre, 2025
Por mí este señor como si se vuelve a Castroserna.
7 noviembre, 2025
No tiene sentido no apreciar las cosas y al hombre ordinario.
Lo que une en general a los hombres son los lugares usuales; y de entre todos los lugares comunes el que más apoya, las venerables tradiciones, nuestra cultura occidental, con vino y cerdo, el más universal, el más accesible, el más democrático es la taberna.
Gracias José María y enhorabuena.
Entre un cochinillo y un pepinillo hay amargados que cogen el pepinillo.
7 noviembre, 2025
Esto solo era cuestión de tiempo . Ya se tenía sustanciado desde hace dos años .
Concejalía de turismo con gran interes en “implementar”este regalo; a cambio de ..? Todos conocemos el ben roollete que se marca el establecimiento hostelero con el PPmunicipal.Miel sobre hojuelas.
7 noviembre, 2025
El número de amargados va en aumento…
En vez de reconocer una labor profesional empresarial ,fomentar la gastronomía y las tradiciones, es mejor llenar la ciudad de perroflautas y de okupas.
Enhorabuena a José Maria, que se ha convertido en un referente de la Cocina Segoviana a nivel internacional.
7 noviembre, 2025
Jamás fui a comer a su establecimiento. Valoro más a los cocineros y hosteleros que dan de comer a la gente trabajadora de todo tipo sin importar si su cartera está llena de billetes. El número de lameculos va aumentando
7 noviembre, 2025
Al precio que cobra los platos el señor José María ya puede esperar sentado que vaya a su establecimiento a comer.
7 noviembre, 2025
A la vista está que no necesita que UD. vaya a comer a sus restaurantes. Siempre haciendo camino y aportando innovación en la gastronomía.
La envidia es lo que mueve el odio y el resentimiento. A mí nunca me ha dado por comer allí, pero reconozco que su negocio va viento en popa y que, aunque sea un granito, hace que la ciudad sea importante.
Quítese de prejuicios y deje a los demás prosperar.
7 noviembre, 2025
Lo que tú digas Yoyi salada…
Pero a mí no me verás por ese restaurante.
Si te molesta t.j.
7 noviembre, 2025
Nooo, todo lo contrario, eso le da categoría añadida. Es de agradecer.
¿ Crees que todo el mundo va por la vida amargado?
Ah!! y gracias por cambiar mi sexo. Das por hecho muchas cosas, se ve que eres un entendido en todo.