10 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el expediente de honores y distinciones para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad al hostelero José María Ruiz Benito, uno de los empresarios más influyentes y queridos de la ciudad, cuyo trabajo ha contribuido a proyectar la imagen de Segovia en el ámbito nacional e internacional.

Fundador del emblemático Restaurante José María en 1982, Ruiz Benito ha sabido combinar tradición, innovación y compromiso con la tierra, consolidando su negocio como referente de la gastronomía castellana y ejemplo de gestión familiar y sostenible.

A lo largo de más de cuatro décadas, su grupo empresarial se ha convertido en motor de empleo y desarrollo local, dando trabajo directo a más de doscientas personas y generando oportunidades en sectores vinculados a la hostelería, la producción agroalimentaria, el enoturismo y los eventos. Su labor como presidente de la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia (PROCOSE) y la creación de la Marca de Garantía “Cochinillo de Segovia” han contribuido a posicionar este producto como símbolo gastronómico de calidad y orgullo segoviano, llevando el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras.

Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Hostelería al Empresario Hostelero, el CECALE de Oro o el Premio Tierra de Segovia a la mejor trayectoria empresarial, José María Ruiz Benito representa los valores del esfuerzo, la excelencia y la hospitalidad que definen a Segovia.

Su legado, continuado hoy por su familia, consolida una historia de éxito que une tradición, innovación y amor por la ciudad, contribuyendo a fortalecer su identidad y su proyección como destino turístico y gastronómico de primer nivel.

En cumplimiento del Reglamento de Protocolo, Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Segovia, se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para que entidades y particulares puedan presentar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas respecto a este procedimiento.

El expediente estará disponible para consulta pública en el Servicio de Personal y Organización del Ayuntamiento de Segovia, situado en la Plaza Mayor, nº 1.

Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Segovia desea poner en valor la trayectoria y la contribución a la ciudad de esta figura clave de la hostelería segoviana, su espíritu innovador y su ejemplo de emprendimiento.